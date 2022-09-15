Економіка

13:25 15.09.2022

Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро другого траншу нового макрофіну

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Європарламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро другого траншу нового макрофіну

Європейський парламент схвалив пропозицію Європейської комісії, раніше політично підтриману міністрами фінансів ЄС, виділити Україні 5 млрд євро як другий транш нової макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Відповідне рішення проголосували за терміновою процедурою в четвер у Страсбурзі в межах пленарного засідання Європейського парламенту. "За" - 534, "проти" - 30, "утрималися" - 26 за 590 депутатів, які проголосували.

Раніше, 9 вересня, міністри фінансів ЄС політично підтримали пропозицію Європейської комісії виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро з 8 тих, що залишилися. Коментуючи рішення, міністр фінансів Чехії, що головує в ЄС, Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі п'яти мільярдів євро піде на "повсякденну діяльність держави і забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні, такої як офіси, школи чи лікарні".

Далі рішення ще має бути формально затверджено Радою ЄС, після чого між Києвом та Брюсселем буде підписано Меморандум про взаєморозуміння.

Теги: #європарламент #фіндопомога

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