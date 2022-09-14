Економіка

16:52 14.09.2022

Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

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Україна накопичить до опалювального сезону 14,5-15 млрд куб. газу, взимку розраховує на 2 млрд куб. м від США, а також постачання з північних країн – прем'єр

Україна до початку опалювального сезону буде забезпечена всіма необхідними енергоресурсами та енергозапасами, зокрема очікується зростання запасів природного газу у ПСГ із нинішніх 13,2 млрд куб. м до 14,5-15 млрд куб. м, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бачимо наразі повністю проходження опалювального сезону, бачимо достатньо запасів", – повідомив він на пресконференції у Києві у середу.

Прем'єр нагадав, що стратегія була накопичити 19 млрд кубометрів до початку опалювального сезону, щоб нівелювати всі чотири військові ризики.

"Але з огляду на те, що ситуація змінювалася протягом літа, ведучи непрості дискусії з НАК "Нафтогазом"... ми підійшли до вересня, отримали гарантії наших партнерів від США та північних країн, що зможемо розраховувати на отримання газу і в 4-му, і в 1-му кварталах. Це дало змогу Міненерго знизити поріг накопичення до 15 млрд кубів", - зазначив глава уряду.

Він уточнив, що зі США досягнуто домовленості про постачання у 4-му кварталі цього року та 1-му кварталі наступного 2 млрд куб. м природного газу, а також тривають переговори з Норвегією та консорціумом країн щодо надання додаткового газу.

Як повідомив Шмигаль, вугілля вже накопичено 2,2 млн тонн – це найбільші запаси за останні роки, і їх буде збільшено до 2,5 млн тонн, що відповідає максимальній потужності складів, збільшеній за рахунок додаткових складів на станціях та в портах.

Окрім того, "Укрзалізниця" та Держлісагентство накопичують запаси дров, ще майже на 1,5 млн кубометрів, щоб до жовтня вони досягли 7 млн кубометрів, додав прем'єр.

За його словами, закуповуються також мобільні котельні та генератори – вже поставлено понад 1,5 тис., завозиться імпортне обладнання для ремонтів.

Теги: #газ #україна #псг

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