Економіка

15:45 14.09.2022

До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб - Шмигаль

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До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб - Шмигаль

У волонтерському проєкті "Добробат", учасники якого в координації з Міністерством розвитку громад та територій України допомагають відновлювати житло і соціальні інфраструктурні об'єкти, пошкоджені внаслідок бойових дій, близько 35 тис. осіб, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Уряд уже виділив значні кошти, близько 3,4 млрд грн обласним адміністраціям на оперативне відновлення. Працює так званий "Добробат", який ініційований Міністерством розвитку громад та територій", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу, додавши, що до таких добровольчих будівельних батальйонів уже увійшло близько 35 тис. осіб.

Теги: #нерухомість #добробат #шмигаль

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