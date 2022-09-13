Глава Міненерго закликав міжнародну наукову спільноту сприяти демілітаризації та деокупації ЗАЕС

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає за необхідне підключити до процесу демілітаризації та деокупації Запорізької атомної станції світову наукову спільноту.

Таке переконання він висловив під час онлайн-зустрічі з науковцями Гарвардського та Прінстонського університетів, Массачусетського технологічного інституту та провідними фахівцями вашингтонських неурядових організацій у вівторок.

"Демілітаризація, деокупація та повернення ЗАЕС під контроль легітимного оператора – це єдиний шлях гарантувати ядерну безпеку. Необхідно використати всі можливі міжнародні механізми та авторитет наукової спільноти для досягнення цієї мети", – написав Галущенко у своєму фейсбуці, повідомляючи про проведення такої зустрічі.

За його словами, лише спільними зусиллями можна не допустити нової ядерної катастрофи та зупинити країну-агресора Росію.