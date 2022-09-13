Економіка

12:51 13.09.2022

"Нафтогаз України" очікує на вибірку кредиту EUR300 млн вже найближчим часом

2 хв читати
"Нафтогаз України" очікує на вибірку кредиту EUR300 млн вже найближчим часом

Завершення операції з відтермінування виплат за єврооблігаціями-2024 НАК "Нафтогаз України", великим власником яких є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), та оформлення необхідних документів Мінфіном дозволяє розраховувати на отримання коштів схваленого ще у червні кредиту ЄБР на EUR300 млн найближчим часом, повідомив глава правління НАК Юрій Вітренко.

"Була затримка з Мінфіном: на два місяці затримали підписання договору гарантії. Але, наскільки я розумію, він уже підписаний, рішення ухвалено. Найближчим часом очікуємо на вибірку", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах 17-ї щорічної зустрічі. YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці минулого тижня у Києві.

ЄБРР у середині червня повідомив про рішення виділити "Нафтогазу" EUR300 млн на закупівлю газу, з яких EUR50 млн мали бути виділені екстрено. ЄБРР гарантує 66% (EUR200 млн) загального обсягу кредиту, який також підкріплено державною гарантією України. Після початкового платежу EUR50 млн гарантії донорів покриють наступні EUR100 млн та 66% остаточних EUR150 млн.

Вітренко також зазначив, що для закупівлі імпортного газу компанія потребує надходжень зі створеного урядом спецфонду, які наразі відсутні.

"Нафтогаз" зможе імпортувати якісь обсяги газу, якщо вони потрібні, але ціна (імпортного) газу – $2-2,5 тис. (за 1000 куб. м), а продаємо менше ніж $200 і ще не отримуємо коштів в повному обсязі. Є закон, що передбачає компенсацію державою цієї різниці в тарифах, але для цього вона має залучати кошти до спецфонду, щоб покривати з бюджету цю різницю, тоді ми зможемо імпортувати більше газу для наших клієнтів", – наголосив голова правління НАК.

Теги: #нафтогаз #єврооблігації #вітренко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 13.09.2022
Можливе припинення транзиту російського газу не зірве опалювальний сезон, головні ризики – воєнні – голова правління "Нафтогазу"

Можливе припинення транзиту російського газу не зірве опалювальний сезон, головні ризики – воєнні – голова правління "Нафтогазу"

12:28 13.09.2022
Глава "Нафтогазу" не братиме участі в ТСК депутата Кучеренка

Глава "Нафтогазу" не братиме участі в ТСК депутата Кучеренка

11:29 13.09.2022
"Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів-2024, наступні кроки за євробондами-2022 і 2026 все ще розглядають

"Нафтогаз" завершив реструктуризацію євробондів-2024, наступні кроки за євробондами-2022 і 2026 все ще розглядають

22:05 09.09.2022
Україна планує увійти в листопад із запасами у ПСГ 14,4-15 млрд куб. м – голова "Нафтогазу"

Україна планує увійти в листопад із запасами у ПСГ 14,4-15 млрд куб. м – голова "Нафтогазу"

11:35 08.09.2022
"Нафтогаз" у вересні запустить у столичному регіоні 30 АЗК під брендом U.GО

"Нафтогаз" у вересні запустить у столичному регіоні 30 АЗК під брендом U.GО

06:29 07.09.2022
Побутові клієнти постачальника "останньої надії" і далі отримуватимуть газ за річною ціною "Нафтогазу" в 7,96 грн/куб.м - НКРЕКП

Побутові клієнти постачальника "останньої надії" і далі отримуватимуть газ за річною ціною "Нафтогазу" в 7,96 грн/куб.м - НКРЕКП

16:26 06.09.2022
"Метінвест" знову підтверджує виконання своїх боргових зобов'язань, виплатив купон за єврооблігаціями-2027

"Метінвест" знову підтверджує виконання своїх боргових зобов'язань, виплатив купон за єврооблігаціями-2027

19:59 31.08.2022
Держателі випуску євробондів-2024 "Нафтогазу" схвалили відтермінування виплат, а євробондів-2026 – ні

Держателі випуску євробондів-2024 "Нафтогазу" схвалили відтермінування виплат, а євробондів-2026 – ні

13:11 29.08.2022
Глава "Нафтогазу" очікує зниження температури опалення у приміщеннях українців цієї зими на 4°C - ЗМІ

Глава "Нафтогазу" очікує зниження температури опалення у приміщеннях українців цієї зими на 4°C - ЗМІ

19:41 17.08.2022
"Нафтогазу" не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними

"Нафтогазу" не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Можливе припинення транзиту російського газу не зірве опалювальний сезон, головні ризики – воєнні – голова правління "Нафтогазу"

Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб'єктів та допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

Прем'єр України критикує МВФ за пасивну позицію у фінансуванні країни

Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр

Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

ОСТАННЄ

В Україні запустили офіційний маркетплейс для презентації вітчизняних виробників у світі – Зеленський

Нова пошта відновлює роботу у колишніх зонах активних бойових дій та деокупованих містах Харківської області

Нова пошта відновила роботу у Балаклії

Олієпровід між Україною та Польщею стане першим подібним об'єктом у світі – заступник міністра агрополітики

Нацбанк здійснив другий обмін безготівкової валюти на готівку на $100 млн та EUR72 млн

Ощадбанк за два тижні видав 60% усіх кредитів "5-7-9%" за цей період

Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб'єктів та допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

Попит на шкільні товари в липні-серпні скоротився на третину, зріс після 1 вересня - "Епіцентр"

Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

Понад 60 млн грн осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із Криму, передано у розпорядження АРМА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА