"Нафтогаз України" очікує на вибірку кредиту EUR300 млн вже найближчим часом

Завершення операції з відтермінування виплат за єврооблігаціями-2024 НАК "Нафтогаз України", великим власником яких є Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), та оформлення необхідних документів Мінфіном дозволяє розраховувати на отримання коштів схваленого ще у червні кредиту ЄБР на EUR300 млн найближчим часом, повідомив глава правління НАК Юрій Вітренко.

"Була затримка з Мінфіном: на два місяці затримали підписання договору гарантії. Але, наскільки я розумію, він уже підписаний, рішення ухвалено. Найближчим часом очікуємо на вибірку", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах 17-ї щорічної зустрічі. YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці минулого тижня у Києві.

ЄБРР у середині червня повідомив про рішення виділити "Нафтогазу" EUR300 млн на закупівлю газу, з яких EUR50 млн мали бути виділені екстрено. ЄБРР гарантує 66% (EUR200 млн) загального обсягу кредиту, який також підкріплено державною гарантією України. Після початкового платежу EUR50 млн гарантії донорів покриють наступні EUR100 млн та 66% остаточних EUR150 млн.

Вітренко також зазначив, що для закупівлі імпортного газу компанія потребує надходжень зі створеного урядом спецфонду, які наразі відсутні.

"Нафтогаз" зможе імпортувати якісь обсяги газу, якщо вони потрібні, але ціна (імпортного) газу – $2-2,5 тис. (за 1000 куб. м), а продаємо менше ніж $200 і ще не отримуємо коштів в повному обсязі. Є закон, що передбачає компенсацію державою цієї різниці в тарифах, але для цього вона має залучати кошти до спецфонду, щоб покривати з бюджету цю різницю, тоді ми зможемо імпортувати більше газу для наших клієнтів", – наголосив голова правління НАК.