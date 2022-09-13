Економіка

11:36 13.09.2022

Олієпровід між Україною та Польщею стане першим подібним об'єктом у світі – заступник міністра агрополітики

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Олієпровід між Україною та Польщею стане першим подібним об'єктом у світі – заступник міністра агрополітики

Трубопровід завдовжки 600 км для транспортування української олії з Ягодина (Волинська обл.) до порту Гданська після запуску наступного року стане єдиним подібним інфраструктурним об'єктом у світі, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Війна змушує нас шукати альтернативні й нестандартні рішення щодо експорту української агропродукції. Труба для експорту олії буде затребувана і після війни, оскільки Україна є і залишиться світовим лідером з експорту олії. Це довгостроковий проєкт, який змінить ринок. Його планова потужність – до 2 млн тонн олії на рік", – уточнив заступник міністра в інтерв'ю виданню DW.

Він нагадав, що відповідний меморандум про намір збудувати олієпровід уклали 7 вересня Міністерство сільського господарства і розвитку села та Міністерство інфраструктури з боку Польщі з Мінагрополітики та Міністерством інфраструктури України.

Висоцький наголосив, що олієпровід буде затребуваний і в подальшому, оскільки українські аграрії з початком російського повномасштабного вторгнення вважають за краще вирощувати олійні культури через їхню більшу питому вартість порівняно із зерновими. Крім того, поки що незрозуміло, чи діятимуть надалі Стамбульські зернові домовленості, укладені в липні за посередництва ООН і Туреччини.

"Цього року можна посіяти мільйон гектарів ріпаку. Це площа, яка, незважаючи на окупацію частини країни, приблизно відповідатиме торішній. Ріпак уже посіяно на 70% площі, це свідчить про те, що фермери загалом сіють олійні культури", - наголосив Висоцький в інтерв'ю.

Як повідомлялося, Україна і Польща найближчим часом сформують робочу групу, яка представить технічні характеристики та умови будівництва трубопроводу для транспортування олії з України до порту Гданська і двох перевантажувальних терміналів.

Експорт олії з України в серпні зріс на 34% проти липня - до 397,5 тис. тонн, з яких 94% поставок припало на соняшникову олію (373,6 тис. тонн) та 6% на соєву олію (23,9 тис. тонн). Це відбулося завдяки початку роботи трьох українських морпортів у рамках Стамбульських зернових домовленостей.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення агропродукції з трьох українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Станом на 6 вересня ріпаку посіяно на 686 тис. га, повністю завершили сівбу цієї культури аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської і Чернівецької областей.

Теги: #польща #мінагрополітики #олієпровід

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