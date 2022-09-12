Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб'єктів та допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив підготувати до найближчого засідання уряду проєкт рішення щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених унаслідок обстрілів з боку РФ об'єктів енергетичної інфраструктури та допомогу деокупованим територіям.

"Відновлення потребує додаткових фінансових коштів. Тому дав завдання Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів і для допомоги деокупованим територіям", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За його словами, для оперативної ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури буде створено координаційний штаб у рамках Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

"Учорашні варварські обстріли Росії по критичній інфраструктурі вкотре довели, що нам протистоять терористи. Задля покращення реагування на екстрені ситуації доручив міністру енергетики, міністру розвитку громад та територій спільно з "Нафтогазом" та "Укренерго" створити координаційний штаб", - зазначив Шмигаль.