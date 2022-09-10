Економіка

23:01 10.09.2022

Прем'єр України критикує МВФ за пасивну позицію у фінансуванні країни

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Прем'єр України критикує МВФ за пасивну позицію у фінансуванні країни

Міжнародний валютний фонд (МВФ) зайняв пасивну позицію у питанні фінансування України, яка має щомісячні потреби у фінансуванні держбюджету в умовах війни $5 млрд цього року і $3 млрд наступного, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні співпраця з МВФ відбувається абсолютно пасивно, на жаль", – сказав глава українського уряду на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві.

Шмигаль нагадав, що у 2014-2015 роках МВФ підтримав Україну програмою в $17 млрд, зайняв таку саму лідерську позицію на початку нової агресії Росії на початку цього року, виділивши $1,4 млрд, проте зараз його ставлення є досить пасивним.

За словами прем'єра, Україна працює весь час, щоб змінити таку ситуацію, щоб вирішити питання "пробуксування" МВФ у підтримці країни, що воює.

"Дуже конструктивно працюємо зі США, Єврокомісією та Євросоюзом. МВФ завжди був фактором, що об'єднує, дуже важливо мати його на борту", – наголосив глава українського уряду.

Як повідомлялося, Шмигаль на початку серпня звернувся до МВФ із закликом активізувати спільну роботу за новою програмою співробітництва. Раніше глава Нацбанку Кирило Шевченко уточнював, що Україна розраховує на нову програму співпраці з МВФ у розмірі $15-20 млрд.

Водночас радник президента України з економічних питань Олег Устенко наприкінці серпня повідомив, що Київ пропонує менший розмір програми – $5 млрд на 18 місяців, яка б послужила якорем для залучення від інших партнерів $15-20 млрд.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, можлива нова програма МВФ для України без грошей не влаштовує не лише Україну, а й партнерів, оскільки після досягнутої домовленості з кредиторами про відстрочку боргу на два роки це означатиме, що Україна використовуватиме кошти інших партнерів на погашення боргу перед МВФ

Заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук 8 вересня повідомив, що Україна очікує найближчим часом на офіційні повідомлення МВФ про нові формати роботи за підсумками дискусій з українськими представниками і всередині самого фонду. "Сподіваємося, що за результатами цих дискусій вже найближчим часом будуть офіційні повідомлення про ті формати підтримки з боку МВФ України за цих умов", – сказав Ніколайчук.

 

 

Теги: #мвф #програма

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