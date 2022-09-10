Економіка

22:42 10.09.2022

Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр

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Україна має намір знизити потреби у фінансуванні держбюджету в 2023 році до $3 млрд на місяць – прем'єр

Уряд України, який оцінює потреби у фінансуванні держбюджету в умовах війни у 2022 році приблизно $5 млрд на місяць, наступного року має намір знизити цей показник до $3 млрд на місяць, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розуміємо, що треба, щоб дефіцит держбюджету був близько $3 млрд на місяць", – сказав він на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES, проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці цього тижня у Києві.

Шмигаль зазначив, що на початку цього тижня обговорював із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн завершення цього року та перспективи наступного року з погляду фінансування.

За його словами, США та Євросоюз займають лідерські позиції з погляду покриття необхідного Україні фінансування, тоді як позиція МВФ поки що досить пасивна.

Прем’єр України нагадав, що цього року міжнародна підтримка покриває до 40% видатків українського бюджету.

Як повідомлялося, про необхідність фінансування бюджету України у розмірі $5 млрд в умовах війни вперше було заявлено у другій половині квітня на щорічних зборах МВФ.

Грантові кошти на суму $3 млрд, надані США через Світовий банк, збільшили загальну суму зовнішньої допомоги у серпні до $4,6 млрд – рекордного місячного обсягу з початку війни порівняно з $1,7 млрд у липні, $4,4 млрд у червні та $1 ,5 млрд у травні.

За словами Шмигаля, до кінця вересня мають надійти $5 млрд кредит від ЄС у рамках макрофінансової допомоги. А міністр фінансів Сергій Марченко раніше анонсував цього місяця $1,5 млрд грантової допомоги від США.

Загалом, за словами Марченка, за підсумками року Україна розраховує вийти на суму близько $30 млрд зовнішньої допомоги з початку війни, з якої вже отримано близько $17 млрд.

 

 

Теги: #дефіцит #держбюджет

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