Економіка

17:13 10.09.2022

Загальні надходження від продажу доступу до перетинів на експорт е/е, починаючи з 30 червня, перевищили 3,7 млрд грн – "Укренерго"

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Загальні надходження від продажу доступу до перетинів на експорт е/е, починаючи з 30 червня, перевищили 3,7 млрд грн – "Укренерго"

Загальні надходження коштів від продажу НЕК "Укренерго" доступу до міждержавних перетинів від моменту відкриття комерційного експорту електроенергії до європейської енергосистеми ENTSO-E 30 червня 2022 року перевищили 3,7 млрд грн, повідомила компанія у телеграм-каналі в суботу.

"Сукупна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах "Укренерго" з 30 червня до 11 вересня, становить понад 3,7 млрд грн", – поінформували в НЕК.

Як зазначили в "Укренерго", від початку тижня доступний обсяг перетинів зі Словаччиною та Румунією збільшився до 300 МВт у години з найбільшим рівнем споживання електроенергії – вечірній та ранковий піки, а також у денні години – по 16 годин у будні та по 14 годин у вихідні.

Водночас уночі – по 8 годин у будні і по 10 годин у вихідні – доступна пропускна спроможність залишилася на рівні 250 МВт.

"В усі дні тижня було продано всі наявні права доступу до міждержавних перетинів зі Словаччиною та Румунією. Кількість учасників окремого аукціону становила до 11 компаній", - наголосили в НЕК.

За інформацією компанії, від початку тижня на суміжних ринках "на добу наперед" (РДН) Словаччини та Румунії ціни знизилися в середньому на 25-30%.

Якщо на початку попереднього тижня 29 серпня – 4 вересня максимальна середньозважена ціна базового навантаження за добу перевищувала EUR714/МВт-год та більше, то цього тижня максимальний показник знизився до EUR531/МВт-год.

Водночас на українському РДН ціна, навпаки, дещо збільшилася. Якщо минулого тижня вона коливалася в межах від EUR80/МВт-год до EUR85,5/МВт-год, то цього тижня ціна вже не падала нижче за EUR84,5.

"Тому середньозважена ціна доступу до перетину за цей тиждень зменшилася до 9,3 тис. грн/МВт-год. Найвища гранична ціна в одну окрему годину становила 16,5 тис. грн/МВт-год у напрямку Румунії – 5 вересня на 21-шу годину", – констатували в "Укренерго".

Теги: #експорт #електроенергія #укренерго

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