Кабмін продовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року

Уряд продовжив термін дії Положення про спеціальні обов'язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжив термін дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року. Тобто ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, Україна разом з Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати Росія.

"Тож рішення уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні", - констатував прем'єр.