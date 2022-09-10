Заступник глави ОП Шурма представив концепцію податкової реформи "10-10-10" Економічному штабу при уряді

Заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма на засіданні Економічного штабу при уряді 9 вересня представив концепцію податкової реформи "10-10-10", повідомив член штабу та один зі співавторів реформи Михайло Кухар.

"Тема була сьогодні одна. Ростислав Шурма годину з образними прикладами з практики 30-річної української традиції ухиляння від сплати податків презентував топ-20 економістам країни концепцію податкової реформи 10-10-10… 80% були заздалегідь згодні зі сказаним (усі п’ять її розробників входять до складу штабу)", - написав Кухар у фейсбуці.

За його словами, президент Київської школи економіки (KSE), радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, від якого чекали опонування, "був зважений і рівновіддалений у коментарях щодо реформи, проте під кінець дискусії подав кілька буквально безцінних ідей щодо її просування".

Кухар додав, що ще один зі співавторів реформи, голова Advanter Group та співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач заявив про підтримку нової реформи коаліцією з 52 бізнес-спільнот країни, а виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський "влаштував доповідачам гарний тренінг із проблемних питань".

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" сам Вишлінський, автори реформи виходять із припущення, що навіть у війну подолати корупцію, схеми та змусити українців сплачувати нинішні податки неможливо.

"Я не можу з цим погодитись – не можна до війни за незалежність ставитися як уболівальник до улюбленої команди, де зарплату гравцям платить хтось інший", – зазначив директор ЦЕС.

На його думку, президент має зараз унікальний політичний капітал, який дає змогу подолати корупцію на всіх рівнях.

"Зниження податків під час війни в надії на детінізацію становить надзвичайні ризики гіперінфляції, будь-які реальні кроки в цьому напрямі можна пробувати робити лише після перемоги. Тому, я вважаю, влада зараз має зосередитися на інших перешкодах для ведення бізнесу, які не коштують широким верствам суспільства нічого", – наголосив Вишлінський.

Як повідомлялося, в середині серпня в інтерв'ю Forbes Шурма повідомив, що остаточного рішення щодо реформи ще немає, проте висловив сподівання на її ухвалення протягом півроку. "Ми дійсно обговорюємо модель, яка називається "10-10-10": 10% - податок на прибуток, 10% - ПДФО (податок на доходи фізосіб) та 10% - ПДВ (податок на додану вартість)", - сказав він. Заступник глави ОП додав, що паралельно пропонується відмовитися від єдиного соціального внеску та військового збору, а також скасувати повністю всі пільги, посилити відповідальність за порушення податкового законодавства та надати доступ Держподатковій службі до інформації про банківські рахунки.