Економіка

09:49 11.04.2023

Податкові реформи після війни - це уніфікація з нормами ЄС - Гетманцев

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Податкові реформи після війни - це уніфікація з нормами ЄС - Гетманцев

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев знову застеріг від популізму в питанні післявоєнної податкової реформи і наголосив, що головне її завдання - інтеграція України з ЄС.

"Там біда. І ця біда лікується за зрозумілим рецептом, але цей рецепт потрібно застосовувати якнайшвидше, і, власне, я закликаю прем'єра до того, щоб він це зробив... Я б розпочав реформу митниці з перезавантаження керівництва і проведення відкритого конкурсу за участю міжнародників", - сказав голова комітету в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, прототип Національної стратегії доходів, про розроблення якої йдеться в Меморандумі України з МВФ, міститься в частині Плану відновлення країни, розробленому рік тому, що стосується публічних фінансів.

"Там досить чітко визначено які кроки мають бути. Це інтеграція України в Європейський Союз. І впровадження в Україні системи оподаткування, уніфікованої з системою оподаткування ЄС", - пояснив Гетманцев.

Він зазначив, що в рамках цього процесу можна говорити про суттєву лібералізацію оподаткування доходів - реформу зі зменшенням ставок і з розширенням стимулів для декларування доходів фізичними особами.

Голова комітету додав, що у відповідність до законодавства ЄС варто також привести екологічний податок, місцеві податки.

Щодо спрощеної системи оподаткування, то, як зазначив Гетманцев, вона є в переважній більшості країн ЄС.

"Але жодна цивілізована країна світу не дозволяє використовувати спрощену систему для середнього або великого бізнесу - ось і вся різниця. ... ніхто ... не проти, щоб малий бізнес, який створює робочі місця собі та своїй сім'ї, мав спрощений облік і зменшене або навіть символічне податкове навантаження. Але не можна погодитися з тим, щоб величезний магазин або навіть мережа працювали під ФОП", - наголосив депутат.

Він уточнив, що комітет чекатиме пропозицій, як реалізувати такі зміни у спрощеній системі, від Міністерства фінансів.

Гетманцев також зазначив, що під час війни не бачить можливостей для змін спрощеної системи оподаткування, за винятком скасування 2% податку.

Як повідомлялося, чотирирічна програма EFF передбачає, що на другому етапі, який орієнтовно розпочнеться у 2025 році, податково-бюджетна політика буде зосереджена на найважливіших структурних реформах для гарантування середньострокових доходів завдяки реалізації Національної стратегії доходів (НСД) поряд із покращенням управління державними фінансами та запровадженням реформ управління держінвестиціями для підтримки післявоєнного відновлення.

Кабінет Міністрів України 24 березня ухвалив рішення, що доручає Міністерству фінансів розпочати підготовку НСД на 2024-2030 роки. Стратегія, як зазначено в Меморандумі з МВФ, визначить ключові принципи та завдання податкової політики й адміністрування і на короткострокову перспективу, і на період післявоєнного відновлення, і викладе кроки, яких необхідно вжити для підготовки та впровадження НСД.

Потім за підтримки технічної допомоги МВФ буде здійснено аналіз прогалин з метою використання цієї інформації в дорожній карті для НСД (2024-2030 рр.) з чітким визначенням цілей за доходами та іншими політичними цілями, а також керівні принципи координації між урядовими агенціями, донорами, приватним сектором і громадянським суспільством під керівництвом Мінфіну. Цю роботу має бути завершено до кінця липня 2023 року, а остаточну стратегію буде ухвалено до кінця 2023 року.

За словами заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, НСД насамперед визначатиметься концепцією податкової моделі.

"Це концепція, яку ми запропонували і дискутуватимемо в якомусь видозміненому вигляді і з урядом, і з МВФ", - сказав він 23 березня в кулуарах Українського саміту податкової реформи та антикорупції.

Теги: #податкова_реформа #гетманцев

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