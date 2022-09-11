Економіка

13:53 11.09.2022

Рішення про податкову реформу в Україні буде схвалено після консультацій із партнерами - заступник голови ОП Шурма

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Рішення про податкову реформу в Україні буде схвалено після консультацій із партнерами - заступник голови ОП Шурма

Україна потребує податкової реформи, щоб вивести економіку з тіні, але рішення про таку реформу буде ухвалено лише з розумінням компенсаторів доходів та після консультацій із міжнародними партнерами, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Наразі ключова річ - це підтримка наших партнерів: до 60% отримуємо від партнерів. Будь-яке рішення щодо податків буде схвалено після консультацій із нашими партнерами і тими, хто фінансово нас підтримує", - сказав він на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), проведеної Фондом Віктора Пінчука наприкінці тижня у Києві.

Шурма уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що базова концепція податкової реформи залишається незмінною - "10-10-10-3": 10% - податок на прибуток, 10% - ПДФО (податок на доходи фізосіб), 10% - ПДВ (податок на додану вартість) і 3% - військовий збір.

Виступаючи на конференції, заступник голови ОП зазначив, що до 50% української економіки було в тіні, і держава офіційно не знає, звідки доходи приблизно 14 млн людей.

"Йдеться не про те, щоб не зробити ліберальні ставки податків, а щоб люди платили податки", - наголосив Шурма.

На його думку, потрібно два роки, щоб податки стали сплачувати всі.

Заступник голови ОП також наголосив, що підвищення податків не є шляхом вирішення наявних економічних проблем України.

"Підвищення рівня податків майже ні до чого не призведе: можна в 3-4 рази підняти, але це вб'є ті бізнеси в Україні. Ми маємо визнати, що фінансово вижити в цій ситуації ми зможемо за допомогою наших міжнародних партнерів", - констатував Шурма, уточнивши, що власні доходи України в умовах війни та частки військових видатків у бюджеті майже 60% покривають лише до 40% усіх видатків держбюджету.

Заступник генерального директора директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова, торкаючись цього питання та низки інших пропозицій українського уряду, зазначила, що на сьогодні Україна має ще якийсь час на експерименти, тоді як із вступом до ЄС такої можливості вже не буде.

Теги: #податкова_реформа #шурма

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