Україна до перемоги має напрацювати модель найпривабливішої для бізнесу податкової реформи - Єрмак

Україні необхідно знайти найкращу конфігурацію нової податкової системи, яка дала змогу б після перемоги над агресором на полі бою відбудувати країну із залученням і зовнішніх, і внутрішніх інвесторів, вважає глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Давайте поставимо за мету до нашої перемоги напрацювати таку модель, яка дасть можливість створити найпривабливіші серед країн-конкурентів умови для ведення бізнесу", - йдеться в його зверненні до учасників Українського саміту податкової реформи та антикорупції в четвер у Києві.

Єрмак зазначив, що дуже важливо залучати до цього процесу розроблення і міжнародних експертів, і представників української бізнес-спільноти.

"Маємо запропонувати податкові умови не гірші, ніж у сусідів. Вони мають бути набагато кращими. У глобальній конкуренції за інвестиції Україна має стати чемпіоном", - наголосив глава Офісу президента.

Він також зазначив, що податкова реформа має "раз і назавжди" прибрати корупцію з податкової сфери.

"Прошу створити такий варіант податкової реформи, який зробить процвітання України неминучим. Вона на це заслуговує", - підсумував своє звернення Єрмак.