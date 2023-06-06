Зеленському подобається податкова реформа "10-10-10", але реалізувати її можна буде після війни

Президент України Володимир Зеленський сказав, що йому подобаються пропозиції щодо податкової реформи за схемою "10-10-10", але її впровадження можливе лише після війни.

"Тому що війна. Тому що є домовленість із Міжнародним валютним фондом. Тому що ми - дотаційна економіка. Тому що ми не встановлюємо правила наразі, коли наша економіка не генерує гроші, а нам дають гроші. Тому що ми виплачуємо пенсії за рахунок інших країн. Тому ми маємо рахуватися. Ось і все", - сказав він на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання, чому ця реформа не може бути реалізована наразі.

"Тобі дають гроші і кажуть, що ти маєш повернути. Мало того, ти ще маєш показати здібності. І коли ти показуєш свої здібності під час війни, коли є великі ризики через вихід бізнесу і втрату робочих місць... Якщо ти це все показуєш і при цьому ти хочеш знизити податки, тобі ніхто не дасть такої можливості", - сказав він.

На думку президента, реалізація реформи допоможе відновленню України.

"У багатьох важливих речах держава йтиме назустріч суспільству. Це факт. По-іншому неможливо повернути людину, яка, наприклад, у Польщі заробляє тисячу доларів, а в нас 500-600. Ти не повернеш цю людину. І тому будуть важливі різні фінансові новації. І податкові. Тому ця програма мені подобається", - сказав Зеленський.

Згідно із задумом авторів реформи, податки на додану вартість, на прибуток і прибутковий податок мають становити 10%.