10:46 25.11.2025

Група компаній "Фавбет" підтвердила блокування її рахунків

Група компаній "Фавбет" заявила в Instagram про блокування видаткових операцій на своїх рахунках, клієнти скаржаться на неможливість вивести свої кошти.

"Днями банки-партнери "Фавбет" отримали неправомірну вимогу від голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева щодо припинення обслуговування операцій компаній групи. Це призвело до блокування всіх видаткових платежів, включно з податками, внесками та іншими обов’язковими платежами до бюджету", – заявила група ввечері 24 листопада.

"Бачу, "Фавбет" за гроші розміщує на телеграм-каналах заяву, і не можу хлопцям не допомогти. Отже, жодних звʼязків з рф у хлопців немає, податки сплачені повністю, кошти гравців, що вони їм не платять, — у безпеці, а Матюха - українець. Його російський паспорт намалював Гетманцев. Він же у всьому і винен", – прокоментував це повідомлення Гетманцев у своєму Телеграм та перепостив інформацію компанії.

Голова комітету кілька разів до цього писав про блокування рахунків. Серед іншого, 19 листопада він перепостив скаргу клієнта, який стверджував, що йому не повертають гроші вже 11 днів, а 2 листопада повідомляв про здійснення 31 жовтня "протиправної спроби розблокувати заблоковані рахунки відомого оператора азартних ігор" в державному Сенс Банку та закликав цього не робити.

"Фавбет" стверджує, що є найбільшим платником податків легального iGaming-сектору України, та наразі через блокування не може перерахувати бюджету більше ніж 424 млн грн податкових та ліцензійних платежів.

За даними компанії, за дев’ять місяців 2025 року вона сплатила до бюджету 6,4 млрд грн із близько 14 млрд грн виплат всієї галузі.

 

 

 

https://t.me/getmantsevdanil/10431

Теги: #гетманцев #фавбет

