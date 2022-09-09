Єврокомісар з енергетики Сімсон закликає прискорити нарощування експорту е/е з України до ENTSO-E

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон під час надзвичайного засідання Ради з транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС у п'ятницю закликала учасників звернутися до ENTSO-E із проханням прискорити збільшення обсягів торгівлі електроенергією з Україною, повідомляється на сайті Міністерства.

"Сьогодні під час засідання Ради Кадрі Сімсон закликала учасників підтримати пропозицію звернутися до ЄNTSO-E щодо прискорення покрокового збільшення торгівлі електроенергією з Україною з урахуванням боргу ЄNTSO-E щодо гарантування стабільності та безпеки роботи енергосистеми Європи", – поінформували у Міненерго.

За словами єврокомісара, збільшення експорту є взаємовигідним процесом для України та Європи.

"У висновках за результатами надзвичайного засідання зазначено, що європейські міністри підтверджують свою прихильність до зміцнення енергетичної співпраці з Україною, зокрема в контексті взаємовигідної торгівлі електроенергією", – зазначили у міністерстві.

Зі свого боку, міністр енергетики України Герман Галущенко напередодні надзвичайного засідання Ради з транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС провів консультації з Кадрі Сімсон та міністром промисловості та торгівлі Чехії, який зараз головує у Раді ЄС Юзефом Сікелою.

Як поінформували у Міненерго, сторони обговорили питання збільшення обсягів експорту електроенергії з України до країн Європи, при цьому Сімсон та Сікела запевнили у підтримці України з цього питання.

"Збільшення експорту електроенергії з України сприятиме зменшенню цін на цей товар у європейських країнах, адже зараз Європа страждає від різких стрибків ціни на електроенергію. Водночас надходження від експорту допоможуть Україні стабілізувати внутрішній ринок електроенергії", - заявив цитований сайтом Галущенко, який нагадав про значний експортний потенціал України.

Він також закликав підтримати демілітаризацію Запорізької АЕС, яка має бути повернена під повний контроль української влади та її легітимного оператора.

На 19:50 у п'ятницю Україна експортувала електроенергію загальним обсягом 675 МВт-год: до Польщі – 210 МВт-год, Молдови – 165 МВт-год, Словаччини та Румунії – по 150 МВт-год.