Міністри ЄС погодили виділення Україні додаткових 5 млрд євро допомоги

Міністри фінансів та керуючі центральними банками Європейського Союзу на зустрічі у п'ятницю в Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії.

"Новий кредит у розмірі п'яти мільярдів євро піде на нормальну роботу держави і забезпечення роботи критичної інфраструктури в країні, такої як офіси, школи або лікарні. На наступних зустрічах Ecofin, як представник головуючої країни, я сприятиму швидкій угоді про надання трьох мільярдів євро, що залишилися, для чого ми також маємо домовитися про розподіл цієї суми на кредити та гранти", - розповів міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

У рамках обговорення економічної допомоги Україні міністри фінансів країн ЄС також обговорили питання післявоєнного відновлення України.

"Росія веде проти нас економічну війну, і її головна мета - розколоти суспільство в країнах ЄС і роздробити європейську єдність. Тому, крім фінансової допомоги для нормального функціонування України, доречно сьогодні зайнятися і її повоєнним відновленням, чим раніше воно почнеться, тим швидше країна стане на ноги. "При цьому йдеться не про одностороннє вливання грошей, а, перш за все, про можливість виходу чеських та європейських компаній на ринок України та участі у відновленні країни, що, безсумнівно, принесе цілу низку привабливих можливостей для бізнесу", - зазначив Станюра.