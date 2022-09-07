Економіка

20:15 07.09.2022

Запаси високозбагаченого урану в Ірані за останні три місяці зросли на 29%

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Запаси високозбагаченого урану в Ірані за останні три місяці зросли на 29%

Згідно зі звітом МАГАТЕ, запаси високозбагаченого урану в Ірані за останні три місяці зросли на 29%, і Тегеран продовжує закладати основу для значного розширення своїх потужностей із виробництва ядерного палива, повідомляє агентство Bloomberg.

За даними МАГАТЕ, наразі Іран накопичив 55,6 кг збагаченого до 60% урану.

Крім того, у звіті йдеться, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі "стурбований тим, що Іран не взаємодіє з агентством із невирішених питань", що стосується контролю агентства за іранськими ядерними об'єктами, і що "ніякого прогресу у вирішенні проблеми немає".

Звіт МАГАТЕ опубліковано на тлі переговорів щодо відновлення угоди щодо іранського атома (СВПД).

Раніше у вересні високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель констатував, що позиції учасників переговорів щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми розходяться.

Попередній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у 2018 році в односторонньому порядку вивів США зі СВПД і відновив дію антиіранських санкцій, зокрема, щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній президент США Джо Байден заявляв про готовність за певних умов повернутися до угоди.

Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція і Росія провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. США безпосередньо в них не беруть участі.

Раніше представники ЄС представили те, що вони назвали "остаточним текстом" угоди, проте Іран висловив стурбованість щодо деяких його елементів, США також внесли свої власні зустрічні пропозиції. У ЄС відповідь Ірану на запропонований Брюсселем проєкт угоди про відновлення дії СВПД, як раніше повідомляв Bloomberg з посиланням на джерело, була сприйнята позитивно.

Проте портал Politico повідомляв, що відповідь Тегерана на пропозиції західних учасників переговорів щодо відновлення СВПД була негативно сприйнята у Вашингтоні.

 

 

Теги: #атом #іран

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