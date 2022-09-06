Економіка

17:13 06.09.2022

Пресслужба Жеваго спростовує інформацію про нібито ухилення ним від сплати податків

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Пресслужба Жеваго спростовує інформацію про нібито ухилення ним від сплати податків

Інформація у ЗМІ про нібито ухилення бізнесмена Костянтина Жеваго від сплати податків, що подається з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ), не відповідає дійсності, вводить в оману читачів і шкодить честі, гідності та діловій репутації Жеваго, заявили в його преслужбі у вівторок.

"У тексті офіційного повідомлення БЕБ немає ані імені Костянтина Жеваго, ані назв жодних компаній, що входять до групи підприємств бізнесмена. Компанії Жеваго сплачують усі податки та збори до бюджетів усіх рівнів своєчасно та в повному обсязі", - наголошує пресслужба бізнесмена.

За її даними, обсяг сплачених цими підприємствами податків обчислюється мільярдами гривень як у 2021 році, так і у першому півріччі 2022 року, коли Україна страждає від російської воєнної агресії.

У пресслужбі заявили, що вимагатимуть спростування недостовірної інформації.

"В останні дні у ЗМІ збільшилася кількість недостовірних публікацій про Костянтина Жеваго, що явно має замовний характер. Ці дії спрямовані на приниження його імені та репутації", - наголошується у заяві.

Адвокат Жеваго зазначає, що жодних слідчих дій щодо компаній, пов'язаних із бізнесменом, не проводилося.

"Ця ситуація виглядає як піар-акція, спрямована на завдання збитків Костянтину Жеваго. І БЕБ, і всіх представників ЗМІ, залучених до цієї кампанії, я прошу займатися своїми безпосередніми обов'язками, а не дешевим піаром", – додав він.

У заяві також зазначається, що Жеваго "не перебуває і ніколи не перебував у міжнародному розшуку".

Як повідомлялося, БЕБ напередодні повідомило, що розпочало кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) стосовно компанії на суму близько 100 млн грн, що належить одному з найбагатших українських бізнесменів, який зараз перебуває в міжнародному розшуку.

Згідно з релізом держвідомства, незаконна схема полягала в тому, що гірничодобувна компанія замовляла будівельно-ремонтні роботи у підприємства, яке також належить цьому відомому мільярдеру, "до того ж уродженцю Росії".

Теги: #жеваго #податки #беб

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