Економіка

16:40 06.09.2022

ВР заборонила використання азбесту у будівництві

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ВР заборонила використання азбесту у будівництві

Верховна Рада у вівторок ухвалила в цілому законопроєкт про громадське здоров'я (№4142), який передбачає заборону використання азбесту в будівництві, повідомила голова партії "Слуга народу", народна депутатка Олена Шуляк.

"Нарешті ми позбудемося небезпечного для здоров’я радянського будівельного спадку та замінимо його на сучасні будматеріали, які збережуть здоров’я і будівельників, і мешканців новобудов", - написала вона у своєму телеграм-каналі.

За її словами, законопроєкт забороняє використання азбесту та продукції з його вмістом.

 

Теги: #будівництво #нерухомість #азбест

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