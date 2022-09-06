Економіка

10:41 06.09.2022

В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

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В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

З початку війни в Україні закрилося близько 7 тис. ресторанів та кафе, відкрилося понад 2 тис. нових закладів, повідомила агенції "Інтерфакс-Україна" співзасновник Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова.

"Точної статистики немає, оскільки вона наразі просто не здійснюється, серед цих 7 тис. - заклади, що закрилися, і ті, про які немає даних (на окупованих територіях, у зонах обстрілів). Ринок зменшився приблизно на 25% порівняно з лютим 2022 року. У деяких областях падіння ринку становило понад 50% (Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська області), У Київській, Одеській, Дніпропетровській областях – падіння до 30%", - сказала Насонова.

Водночас, за її словами, у західних областях спостерігається позитивна динаміка. У Львові та області кількість ресторанів та кафе зросла приблизно на 30%, у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях спостерігається зростання приблизно на 20%.

"До початку літа падіння ринку було значнішим. Але з червня почали відкриватися ресторани у Києві, а також у західних областях, загалом понад 2 тис. закладів. Найінтенсивніше розвивався ресторанний ринок у Львові – понад 500 нових закладів в області з початку війни. З усіх міст на Західній Україні Львів виявився найкосмополітичнішим і найнаповненішим", - сказала Насонова.

За її словами, серед літніх відкриттів Львова були заклади "розкручених" мереж: Bao Casual (власник Тарас Середюк), "Остання Барикада" (Дмитро Борисов), низка франчайзингових закладів.

Водночас експерт зазначила, що некоректно говорити про релокацію ресторанів. "Насправді тих, хто по-справжньому перемістився, тобто тих, хто перевіз обладнання, меблі тощо одиниці. Частіше ресторан виявлявся просто знищеним, або на окупованій території, і вивозити не було чого. Тому відкривалися нові ресторани", - сказала Насонова.

На її думку, ресторанні інвестори почали розглядати міста на Західній Україні як вигідніші для запуску нового бізнесу. Що стосується експансії за кордон, то таких прикладів наразі ще небагато. "Заплановано відкриття “Чорноморки”, закладів Борисова, Сухомліна. Країни – Польща та Німеччина, але радше Польща. Там більше українців, і менталітет поляків ближчий до нашого", - сказала експерт.

Створена у 2021 році Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) на травень 2022 року об'єднує понад 50 учасників, 450 ресторанів та кафе.

Теги: #війна #кафе #нерухомість #ресторани

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