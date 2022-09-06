Економіка

06:32 06.09.2022

Німеччина продовжить до квітня термін експлуатації двох із трьох АЕС, що працюють

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Німеччина продовжить до квітня термін експлуатації двох із трьох АЕС, що працюють

Німеччина продовжить до весни наступного року термін експлуатації двох із трьох АЕС, що продовжують працювати, щоб уникнути перебоїв із постачанням електрики найближчої зими, заявив глава Мінекономіки Німеччини Роберт Габек.

За його словами, дві з трьох АЕС "діятимуть до середини квітня 2023 року". Міністр зазначив, що за потреби вони забезпечать "екстрений резерв" цієї зими.

За повідомленням європейських ЗМІ, міністр додав, що дві АЕС буде відключено від мережі, але вони перебуватимуть у режимі очікування, і їх можна буде підключити в разі кризової ситуації.

Йдеться про АЕС, розташовані на півдні ФРН, - "Ізар 2" та "Неккарвестгайм".

Водночас Габек, який є членом партії "зелених", зазначив, що Німеччина не відмовлятиметься від свого рішення остаточно позбутися атомної енергетики.

На початку цього року Німеччина закрила три АЕС. Передбачалося, що до кінця року ФРН відмовиться від решти трьох АЕС. Проте тепер на кінець 2022 року буде закрито лише АЕС, розташовану в Емсланді в Нижній Саксонії.

Раніше повідомлялося, що в низці міст ФРН для економії енергоресурсів запроваджують обмежувальні заходи, наприклад відключають підсвітку міських будівель, а також гарячу воду в держустановах, басейнах та спортзалах.

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Теги: #аес #робота #німеччина

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