Економіка

20:28 05.09.2022

"Укренерго" перерахувало 1,25 млрд грн від експорту е/е до Європи учасникам балансуючого ринку

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"Укренерго" перерахувало 1,25 млрд грн від експорту е/е до Європи учасникам балансуючого ринку

НЕК "Укренерго" перерахувала 1,25 млрд грн з доходу від аукціонів щодо доступу до міждержавних мереж на оплату послуг виробників електроенергії на балансуючому ринку, повідомила компанія.

"Укренерго" вже фінансує підготовку до опалювального сезону за гроші, зароблені завдяки експорту електроенергії. Виробники, які отримали ці гроші, зможуть витратити їх на ремонт енергоблоків та іншого обладнання, а теплові електростанції додатково закупити вугілля та газ для зими", – йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Там також зазначили, що найближчим часом буде зроблено перші розрахунки з "ГарПоком" із коштів, отриманих від продажу перетинів.

Згідно з повідомленням, таким чином компанія виконує нові вимоги закону про ринок електроенергії, внесені Верховною Радою 19 серпня, які зобов'язують направити 45% коштів на 31 липня на оплату послуг на балансуючому ринку, 45% - ДП "Гарантований покупець" на оплату зеленої електроенергії. Ще 10% залишаються у розпорядженні НЕК. Згідно із законом, гроші від продажу перетину з 1 серпня діляться порівну між учасниками балансуючого ринку та "ГарПоком".

Як повідомлялося, із моменту відкриття 30 червня комерційного експорту е/е до Румунії та Словаччини надходження "Укренерго" на 1 вересня склали близько 3 млрд грн, до цього на рахунках компанії також залишалися кошти, що раніше надійшли від продажу перетинів за іншими напрямками. До внесення змін до законодавства дохід від аукціонів можна було використовувати лише для розвитку міждержавних мереж.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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