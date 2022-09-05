На сьогодні вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що наразі вже верифіковано $326 млрд прямої шкоди від агресії Росії.

"Спільно зі Світовим банком Міністерство розвитку громад і територій верифікувало завданої Росією шкоди на $326 млрд. Тобто це - пряма шкода, яку на сьогодні вже верифіковано, фізична шкода", - сказав Шмигаль журналістам у Брюсселі в понеділок за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

Прем'єр зазначив, що із цієї суми $105 млрд становить верифікована сума, яка необхідна на відновлення різних об'єктів.

За словами Шмигаля, на швидке відновлення необхідно $17 млрд, $3,4 млрд з яких Україна отримає вже цього року, а решту 2023 року.