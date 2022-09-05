Проведення ремонтів на Запорізькій АЕС наразі неможливе – міністр енергетики

Проведення ремонтних робіт на Запорізькій АЕС наразі не є можливим з огляду на бойові дій, які тривають на околицях станції, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у фейсбуці в понеділок.

"Щойно основна частина місії МАГАТЕ поїхала з ЗАЕС – і станція знову знеструмлена. Остання лінія, що з'єднувала її з енергосистемою України - ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС - Феросплавна - відключена через пожежу, що виникла в результаті обстрілів. Світ знову перебуває на межі атомної катастрофи", - написав міністр.

За його словами, деокупація ЗАЕС та створення демілітаризованої зони навколо неї – це єдиний шлях до забезпечити ядерну безпеку.

Як повідомлялося, у понеділок на Запорізькій АЕС було розвантажено та відключено від мережі останній енергоблок №6 Запорізької АЕС, який забезпечував власні потреби станції.

"Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відключена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України! Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", - проінформували в НАЕК.

Як зазначили в "Енергоатомі", останні три дні російські окупаційні війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС.

У результаті було пошкоджено та відключено лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС – Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Решта ліній вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнала пошкоджень ще раніше.

Передостанній енергоблок №5 на ЗАЕС було зупинено 3 вересня.