ENTSO-E з 5 вересня збільшила на 20% потужність експорту е/е з України до ЄС у години підвищеного попиту

Мережа європейських операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила з 250 МВт до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України до Євросоюзу у години найбільшого споживання, повідомила НЕК "Укренерго".

"Такі можливості для українських експортерів діятимуть у години найбільшого споживання електроенергії: у будні 16 годин на добу та у вихідні 14 годин на добу", - йдеться у повідомленні компанії в неділю ввечері.

Таким чином, експорт здійснюватиметься на потужності 300 МВт вдень і 250 МВт вночі та розподілятиметься порівну між Словаччиною та Румунією на добових аукціонах щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електромереж, – пояснили в НЕК, уточнивши, що перший день постачання – 5 вересня.

"Регіональна група вирішила збільшити доступну пропускну спроможність між мережами України та ЄС лише в денні та вечірні години, коли рівень споживання традиційно високий. А під час нічного "провалу" споживання величина доступної пропускної спроможності залишилася без змін", – описали рішення в "Укренерго".

Там зазначили, що для подальшого перегляду обсягу експорту електроенергії з України ENTSO-E необхідно провести додаткові розрахунки режимів роботи українських АЕС за умов потенційних аварійних ситуацій у європейській енергосистемі.

"Укренерго" надасть європейським партнерам активну допомогу у фіналізації цього дослідження та надасть ENTSO-E запит на додаткове розширення експортних потужностей ще цього місяця", – прокоментували в компанії.

За результатами добових аукціонів на 5 вересня збільшення потужності відбулося за Словаччиною – на перші шість та останні дві години доби, як і раніше, по 125 МВт, решта – по 175 МВт, стосовно Румунії, на всі години пропонувалося по 125 МВт. На 6 вересня на обох напрямках на перші шість і останні дві години потужність експорту становить по 125 МВт, на решту годин – по 150 МВт.

Перетин у всіх випадках практично розділили між собою держтрейдер АК "ЕКУ" та "ДТЕК Західенерго".

Як повідомлялося, експорт електроенергії з України до ЄС відкрився 30 червня зі 100 МВт до Румунії, з 7 липня їх поділили зі Словаччиною по 50 МВт. 28 липня ENTSO-E збільшило потужності для експорту до Румунії та Словаччини до 250 МВт, які ділять порівну. За два місяці після відкриття експорту "Укренерго" заробила на продажу перетину близько 3 млрд грн.