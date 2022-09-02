Економіка

17:31 02.09.2022

Україна наклала санкції на понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом"

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Україна наклала санкції на понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із "Росатомом"

Кабінет Мміністрів України включив до списку осіб, щодо яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних із російською державною корпорацією "Росатом", повідомляється на сайті Міністерства енергетики у п'ятницю .

"Відповідне розпорядження було ухвалено сьогодні на засіданні уряду на пропозицію Міністерства енергетики України", - зазначено в повідомленні.

Як зазначили у відомстві з посиланням на публікацію міністра енергетики Германа Галущенка у фейсбуці, до списку, зокрема, потрапив радник генерального директора ФГУП "НО РАОТ (ДК "Росатом") Ренат Карчаа, який 1 вересня виступив як гід окупованою російськими військами Запорізькою АЕС під час візиту місії МАГАТЕ на станцію.

"Сьогодні - гід на станції, а завтра маєш санкції. Учора весь світ спостерігав, як він проводить "екскурсію" для місії МАГАТЕ на ЗАЕС, дезінформуючи на кожному кроці. А сьогодні він уже підсанкцйна особа, якій тепер ніхто не потисне руку", - написав Галущенко.

Кожен, чиїми руками здійснюється вбивча війна проти України, має сплатити свою ціну, наголосив міністр.

Теги: #росатом #санкції

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