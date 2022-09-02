Економіка

11:47 02.09.2022

Гендиректор МКЧХ повідомив про ризики зниження обсягів фіндопомоги Україні в разі затягування війни

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Гендиректор МКЧХ повідомив про ризики зниження обсягів фіндопомоги Україні в разі затягування війни

Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні заявив, що в разі затягування російсько-української війни обсяги фінансової допомоги Україні можуть знизитися.

"Наразі все, що стосується нашого гуманітарного реагування в Україні, – це чималі обсяги. Я впевнений, що і наступного року наша операційна діяльність матиме велику фінансову підтримку. Водночас багаторічний досвід діяльності МКЧХ свідчить: якщо конфлікт має тенденцію затягуватись у часі, то підтримка і з боку держав, і з боку приватних донорів падає", – заявив Мардіні в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, які є ідеї та інструменти для вирішення проблеми наповнення фонду МКЧХ і, відповідно, продовження гуманітарного фінансування України в колишньому обсязі в разі затягування війни, він зазначив, що здатність МКЧХ реалізовувати ефективні програми приводить до того, що організація отримує додаткову підтримку від своїх донорів.

"Ми щороку звертаємось із закликом про фінансування і маємо певний кредит довіри з боку наших донорів", - сказав він.

Мардіні також нагадав, що початковий бюджет МКЧХ на Україну на 2022 рік становив близько 75 мільйонів швейцарських франків, однак у лютому, коли сталося повномасштабне вторгнення РФ, донори збільшили до 250 мільйонів.

Крім того, генеральний директор МКЧХ висловив сподівання, що російська війна в Україні закінчиться якнайшвидше.

Теги: #війна #фіндопомога #мкчх

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