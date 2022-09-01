Економіка

13:45 01.09.2022

Ринок нових легкових авто в Україні в серпні скоротився майже втричі, до трійки лідерів уперше увійшов BMW

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Ринок нових легкових авто в Україні в серпні скоротився майже втричі, до трійки лідерів уперше увійшов BMW

Автопарк нових легкових автомобілів у серпні поточного року поповнили 2,9 тис. авто, що майже втричі менше, ніж у серпні 2021 року та на 20% менше від результату липня-2022, повідомляє "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, найбільший попит у серпні мали автомобілі марки Toyota, яких зареєстровано 750 одиниць – на 40% менше, ніж у серпні-2021, але на 26% більше показника липня поточного року.

Другий результат у Renault, реєстрації автомобілів якої обвалилися більш ніж ушестеро порівняно із серпнем минулого року, та на 21% – до липня поточного, до 206 од.

Вперше до лідерської трійки українського ринку нових авто потрапив німецький преміальний бренд BMW з падінням до серпня-2021 на 9% та приростом до липня-2022 на 6% - до 197 автомобілів.

Титул бестселера місяця отримала Toyota RAV-4, яку обрали 339 покупців.

За даними "Укравтопрому", за січень-серпень українці придбали і поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, у серпні минулого року до трійки лідерів входили Renault, Toyota і Kia, а BMW займала 13-й рядок рейтингу з реєстрацією 216 авто. Загалом за серпень минулого року було вперше зареєстровано 8,513 тис. авто – на 22% більше, ніж у серпні попереднього року.

2021 року ринок нових легкових авто, за даними "Укравтопрому", зріс на 21% до 103,3 тис. од.

 

Теги: #транспорт #авторинок

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