Інтерфакс-Україна
Економіка
19:20 01.09.2025

Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку

1 хв читати
Попит на нові легкові авто в Україні в серпні скоротився на 14,6% - Інститут досліджень авторинку

У серпні 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тис. нових легкових авто, що на 14,6% менше ніж у серпні 2024 року, але на 7,2% більше за липень-2025, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Згідно з повідомленням на його сайті, більшість нових легковиків, як і зазвичай, були імпортованими з-за кордону - 97,9%, або 6787 од., а частка виготовлених в Україні становила 2,1% (149 од.).

Серед марок першість за Toyota (964 од.), другу та третю сходинку зайняли BYD (823 од.) та Volkswagen (551 од.). В рейтингу моделей першість за Renault Duster (435 од.), проте від нього не надто відстав BYD Song Plus (391 од.). Третє місце у бестселера попередніх років Toyota RAV4.

Серед нових легковиків, які зареєстровані як виготовлені в Україні, лідером минулого місяця став кросовер Skoda Karoq (83 од.), який випускають на закарпатському заводі "Єврокар",  Інші місця - за автомобілями, переобладнаними локальними підприємствами, часто в кількості менше за 10 од.

Згідно з повідомленням, частка покупців-юридичних осіб становила 27,4%, приватні покупці-фізособи, відповідно, купили 72,6% нових легковиків.

Аналітики зазначають, що за пріоритетами пального у сегменті нових легковиків лідирують бензинові версії (31,7%), друга позиція — в електромобілів (28,1%), третя – за гібридами (23,2%), а дизельні привернули увагу лише 16,9% покупців.

 

Теги: #авторинок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:41 06.02.2025
Ринок нових легкових авто у січні скоротився на 6% на фоні збоїв роботи реєстрів - AUTO-Consulting

Ринок нових легкових авто у січні скоротився на 6% на фоні збоїв роботи реєстрів - AUTO-Consulting

01:52 28.11.2024
Ринок банківського автокредитування впав до показників 2004-2006рр більш ніж на порядок - член правління ПриватБанку

Ринок банківського автокредитування впав до показників 2004-2006рр більш ніж на порядок - член правління ПриватБанку

19:27 27.12.2023
Продаж нових автобусів в Україні у 2023 році зріс на 62% - корпорація "Еталон"

Продаж нових автобусів в Україні у 2023 році зріс на 62% - корпорація "Еталон"

16:13 25.09.2023
Дерегуляція і детінізація ринку торгівлі вживаних авто не спричинить зростання цін на них - офіційний автобізнес

Дерегуляція і детінізація ринку торгівлі вживаних авто не спричинить зростання цін на них - офіційний автобізнес

13:45 01.09.2022
Ринок нових легкових авто в Україні в серпні скоротився майже втричі, до трійки лідерів уперше увійшов BMW

Ринок нових легкових авто в Україні в серпні скоротився майже втричі, до трійки лідерів уперше увійшов BMW

12:14 04.12.2017
Український авторинок у листопаді вперше за рік показав негативну динаміку

Український авторинок у листопаді вперше за рік показав негативну динаміку

19:06 09.01.2014
Українці після обмеження ввезення іномарок у 2013 р. "бойкотували" вітчизняні авто - ВААІД

Українці після обмеження ввезення іномарок у 2013 р. "бойкотували" вітчизняні авто - ВААІД

ВАЖЛИВЕ

Заборгованість населення України за ЖКП у II кв. становила 106,6 млрд грн

Держстат запустив пілот з опитування домогосподарств в Тернопільській області для відновлення їх по всій Україні

Держстат завдяки відновленню статистичних звітувань планує відновити дані за 2022-2025 рр. до II кв.-2026 – голова

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Підготовка України до ОЗП 2025/2026 йде за планом і вже становить понад 70% – Кулеба

ОСТАННЄ

Цукрові заводи в сезоні-2025/26 планують скоротити виробництво цукру до 1,5 млн тонн

"Укрзалізниця" влітку 2025 року перевезла на 1,6% більше пасажирів, ніж торік

"Черкасиобленерго" відхилило пропозицію ЗТР щодо поставки трансформатора майже вдвічі дешевше за очікувану ціну

Підприємництво та фінграмотність цьогоріч вивчатимуть 400 тис. школярів, наступного року вдвічі більше - голова НБУ

Україна в I півріччі імпортувала енергоресурси на $4,86 млрд, що в 40 разів перевищило доходи від їх експорту

"Укрнафта" збiльшила непаливнi продажi в I пiв. на 75%

Директор з управління ризиками банку "Кредит Дніпро" Філіпов став заступником голови правління Привату

monobank виділив більше 200 млн грн на просування monoмаркет за рахунок знижок та реклами

Україна у серпні 16 разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі

Кількість перевезених пасажирів в Україні за 7 міс.-2025 зросла на 0,4% до 7 міс.-2024

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА