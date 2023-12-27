Пресконференції

19:27 27.12.2023

Продаж нових автобусів в Україні у 2023 році зріс на 62% - корпорація "Еталон"

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Продаж нових автобусів в Україні у 2023 році зріс на 62% - корпорація "Еталон"

Ринок нових автобусів в Україні (крім мікроавтобусів) у 2023 році зріс на 62%, або на 360 од. порівняно з 2022 роком - до 940 од., повідомив директор Торгового дому "Еталон Авто" Вадим Шкарупін.

"Це наш внутрішній аналіз, ми не спиралися на жодні статистичні дані, але бачимо, що ринок нових автобусів зростає", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у Києві в середу.

За словами Шкарупіна, найбільшу частку в продажі посіли автобуси "Атаман" виробництва "Черкаського автобуса" - 450 од., або 48%, на другому місці "Еталон" із продажем 300 автобусів (32%), на третьому ЗАЗ зі 115 автобусами (12%).

Далі йдуть турецькі Otocar і Temsa (по 20 машин і по 2% ринку), український "Богдан" з 15 автобусами. Решта виробників продали 20 автобусів.

При цьому продажі автобусів "Атаман" зросли на 66% порівняно з 2022 роком, "Еталон" - на 55%, ЗАЗ - в 1,9 раза.

"Незважаючи на начебто невражаючі продажі турецьких Temsa, динаміка приросту - 1000%. Якщо ця динаміка збережеться наступного року, то половина ринку буде у Temsa", - вважає Шкарупін.

Більшість проданих автобусів, з урахуванням того, що на 70% це шкільні автобуси - це малий клас.

"Структура ринку не змінюється вже багато років - 90% це держзакупівлі (зокрема 70% - це "школярі", решта - закупівлі містами) і 10% - комерційні закупівлі", - повідомив директор Торгового дому.

За його приблизними даними, вторинний ринок автобусів зріс на 43%.

"За нашими підрахунками, закупівля вживаних машин становить понад 700 од. Тобто в загальній структурі ринку близько 55% становлять нові автобуси і близько 45% - старі", - зазначив він.

Шкарупін також проаналізував ринок вантажних автомобілів (за винятком переобладнаних з легкових), який, як очікується, у 2023 році становитиме 11 тис. од. (на 60% більше, ніж у 2022-му).

При цьому, якщо в сегменті нових вантажівок повною масою 3,6-8 тонн приріст продажу становить 52%, то в сегменті 8,1-16 тонн - 93%.

"Це пов'язано насамперед з тим, що більшість логістики перемістилися з повітря і Чорного моря на доставку вантажів колісним транспортом, вантажними автомобілями з Європи", - резюмував він.

Ринок уживаних вантажівок, за даними Шкарупіна, 2023 року скоротився до 36 тис. од. порівняно з 47 тис. 2022-го.

"Але в загальній структурі ринку картина сумна - 77% становлять старі автомобілі і тільки 23% - нові", - наголосив він.

"І повертаючись до виступу Юлії Свириденко 20 грудня, ми бачимо, що є певні дії уряду, тому що динаміка продажу українських виробників є позитивною, але є певні моменти, які дуже насторожують", - додав Шкарупін.

Зокрема, в оголошених у 2023 році торгах щодо автобусів було закуплено 24 турецькі автобуси Temsa майже на 118 млн грн.

"Тобто середня вартість одного - 4,9 млн грн, тоді як ми пропонували за 3,2 млн грн. Тобто на цю суму можна було закупити на 51% автобусів більше, або 36 од.", - зазначив він.

При цьому Шкарупін знову наголосив на недостатньому контролі за рівнем локалізації, який заявляють іноземні виробники на тендерах, - та сама Temsa зазначає майже 35%.

"Нова філософія підтримки українського виробника, яку заявляє уряд, - це добре, але до неї треба ставитися обережно. І якщо держава проголосила - давайте повернемося до вітчизняного виробника, то за рік ми вам уже скажемо на нашій наступній пресконференції, що сталося з точки зору нової філософії", - резюмував президент корпорації "Еталон" Володимир Бутко.

Теги: #авторинок #шкарупін

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