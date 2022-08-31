Україна забрала зі світового ринку всі одноразові зерносховища для розміщення врожаю нового сезону – міністр

Україні для зберігання сільгоспкультур у поточному сезоні будуть потрібні одноразові та мобільні зерносховища загальною ємністю до 20 млн тонн, завдяки державно-приватному партнерству вже вдалося законтрактувати необхідне обладнання.

Однак закупівлі Україною альтернативних зерносховищ виснажили їхні запаси на світовому ринку, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський у середу.

"Україна, можливо, забрала всі одноразові системи для зберігання врожаю, які зараз доступні на світовому ринку, вони переважно йдуть в Україну. Тому український ринок і держава підстрахувалися, і я сподіваюся, що особливих проблем зі зберіганням урожаю не буде", - заявив Сольський під час всеукраїнського телемарафону.

Водночас більшу частину засобів для зберігання врожаю закупив український агробізнес у приватному порядку.

"Судячи з нашого моніторингу ринку та спілкування з його учасниками, 15-19 млн тонн одноразового зберігання законтрактував бізнес, а також за допомогою міжнародних коштів та через організацію ФАО ООН було закуплено та проведено тендер цього місяця з ініціативи МінАПК на приблизно 6 млн тонн одноразового зберігання", - наголосив міністр.

За його словами, напередодні було проведено окремий тендер від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із закупівлі для України мобільних силосів для зберігання більш ніж на 1 млн тонн сільгоспкультур, а також обладнання для їх завантаження та вивантаження.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 15 серпня 2022 року підписав законопроєкт №7548-1 про звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, які використовують для зберігання зернових та олійних культур.

Ввезення мобільних зерносховищ дасть змогу врятувати врожай цього сезону, оскільки в умовах військового вторгнення РФ до кінця 2022 року в Україні очікується дефіцит 10-15 млн тонн елеваторних потужностей.

Мінагрополітики в середині червня заявило, що Україна незабаром отримає першу партію рукавів для тимчасового зберігання сільгоспкультур - мобільних зерносховищ, потреба яких виникла через дефіцит елеваторних потужностей.

Для вирішення цієї проблеми відомство звернулося до урядів США, Канади, Великої Британії та ЄС.