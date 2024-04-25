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13:46 25.04.2024

Аграрні асоціації попросили ВАКС узяти міністра агрополітики на поруки

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Аграрні асоціації попросили ВАКС узяти міністра агрополітики на поруки

Провідні аграрні асоціації звернулися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із клопотанням щодо взяття на поруки міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, а також висловили довіру до роботи Мінагрополітики, повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), що увійшов до переліку підписантів.

УКАБ закликав правоохоронні органи бути виваженими та послідовними у проведенні розслідування у нещодавно порушеній кримінальній справі проти Сольського.

"Поява таких недоведених звинувачень у цей складний для України час, особливо у світлі останніх новин щодо можливого об'єднання Міністерства аграрної політики та продовольства з Міністерством економіки, викликає глибоке занепокоєння агроспільноти. Для України, як аграрної держави, в якій належне функціонування агросектору життєво важливе для підтримки економіки, існування окремого профільного аграрного міністерства є базовою необхідністю", - наголосили в бізнес-об'єднанні.

В асоціації переконані, що розслідування не повинно мати жодного впливу на роботу Мінагрополітики.

"На нашу думку, Микола Сольський - людина з високими моральними принципами, яка завжди виявляла справедливість, чесність і доброчесність у своїх діях. У своїй роботі він постійно демонструє високий професіоналізм і має численні заслуги перед українською агроспільнотою, зокрема в забезпеченні належної роботи агросектору в цей турбулентний час", - наголосили в УКАБ.

Асоціація закликала правоохоронні органи об'єктивно розглянути матеріали справи Сольського з урахуванням усіх обставин і доказів, щоб зробити виважені та справедливі висновки.

Звернення підписали "Всеукраїнський аграрний форум", Український клуб аграрного бізнесу, Всеукраїнська аграрна рада, Українська плодоовочева асоціація, Насіннєва асоціація України, Асоціація виробників молока, Спілка молочних підприємств України, Всеукраїнська асоціація пекарів, НАСУ "Укрцукор", "Укроліяпром", "Ліга виробників харчових продуктів", ГС "Українська корпорація з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром".

Теги: #вакс #сольський #агробізнес

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