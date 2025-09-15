Інтерфакс-Україна
15:02 15.09.2025

Forbes Agro. Агробізнес як драйвер економіки: інвестиції, технології, глобальні можливості

26 вересня у Києві відбудеться Forbes Agro – подія для власників і топменеджерів агрокомпаній, виробників насіння, добрив і ЗЗР, логістичних операторів, інвестфондів, банків, дипломатів та представників держави.

 Forbes Agro об’єднає тих, хто визначає правила гри на аграрному ринку й бачить потенціал сектору в десятки мільярдів доларів.

Серед ключових тем:

  • Як перебудовувати бізнес-моделі, щоб залишатися прибутковими?
  • Чому інвестиції в нові напрями часто не працюють і де шукати нові ідеї?
  • Яку роль відіграє український агробізнес у світовій продовольчій безпеці?
  • Які зміни відбулися в експортній мапі та де з’явилися нові вікна можливостей?
  • Як інновації – від дронів і супутників до ШІ та біотехнологій – трансформують компанії?

Серед спікерів: Андрій Вадатурський, власник і СЕО «Нібулон»; Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group; Алекс Ліссітса, голова ради директорів «ІМК»; Станіслав Шум, CEO Top Lead; Костянтин Ткаченко, головний редактор онлайн-ресурсу Latifundist.com та інші. 

Не пропустіть можливість почути тих, хто вже тестує стратегії майбутнього: від інвестицій у переробку до застосування нейромереж в агро.

Квитки можна придбати за посиланням.

 

