Фото: https://forbes.ua/events/forbes-agro-2025

Forbes Agro. Агробізнес як драйвер економіки: інвестиції, технології, глобальні можливості

26 вересня у Києві відбудеться Forbes Agro – подія для власників і топменеджерів агрокомпаній, виробників насіння, добрив і ЗЗР, логістичних операторів, інвестфондів, банків, дипломатів та представників держави.

Forbes Agro об’єднає тих, хто визначає правила гри на аграрному ринку й бачить потенціал сектору в десятки мільярдів доларів.

Серед ключових тем:

Як перебудовувати бізнес-моделі, щоб залишатися прибутковими?

Чому інвестиції в нові напрями часто не працюють і де шукати нові ідеї?

Яку роль відіграє український агробізнес у світовій продовольчій безпеці?

Які зміни відбулися в експортній мапі та де з’явилися нові вікна можливостей?

Як інновації – від дронів і супутників до ШІ та біотехнологій – трансформують компанії?

Серед спікерів: Андрій Вадатурський, власник і СЕО «Нібулон»; Георг фон Нолкен, СЕО Continental Farmers Group; Алекс Ліссітса, голова ради директорів «ІМК»; Станіслав Шум, CEO Top Lead; Костянтин Ткаченко, головний редактор онлайн-ресурсу Latifundist.com та інші.

Не пропустіть можливість почути тих, хто вже тестує стратегії майбутнього: від інвестицій у переробку до застосування нейромереж в агро.

Квитки можна придбати за посиланням.