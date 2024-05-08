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18:00 08.05.2024

Питання про звільнення Сольського з'явиться в порядку денному сесії після рішення фракції "Слуга народу" - Стефанчук

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Питання про звільнення Сольського з'явиться в порядку денному сесії після рішення фракції "Слуга народу" - Стефанчук

Внесення питання про звільнення міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського до порядку денного сесії залежить від рішення фракції "Слуга народу", заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми очікуємо відповідного рішення фракції... Щойно я отримую відповідне підтвердження від фракції, це питання з'явиться в переліку питань порядку денного", - сказав Стефанчук на брифінгу в середу.

При цьому Стефанчук наголосив, що треба зробити все, "щоб особи, які не хочуть працювати в уряді, мали можливість отримати відповідні рішення з боку парламенту".

Як повідомлялося, Сольський подав заяву про відставку з посади міністра 25 квітня.

Теги: #сольський

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