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11:23 09.05.2024

Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

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Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Верховна Рада в четвер звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі, зареєстрований групою депутатів фракції "Батьківщина" на чолі з її лідером Юлією Тимошенко 24 квітня у Верховній Раді законопроєкт про відставку Сольського підтримали 273 депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

За інформацією Железняка, Сольський несподівано прийшов до парламенту і перед своєю відставкою виступив зі звітом про виконану на посаді міністра роботу.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у момент виступу Сольського у ВР повідомив, що комітет з аграрної політики не підтримав його відставки, а запропонував визначитися з цим питанням у залі.

Теги: #сольський #міністр #звільнення

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