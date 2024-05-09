Рада звільнила міністра агрополітики Сольського

Верховна Рада в четвер звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі, зареєстрований групою депутатів фракції "Батьківщина" на чолі з її лідером Юлією Тимошенко 24 квітня у Верховній Раді законопроєкт про відставку Сольського підтримали 273 депутати за необхідного мінімуму 226 голосів.

За інформацією Железняка, Сольський несподівано прийшов до парламенту і перед своєю відставкою виступив зі звітом про виконану на посаді міністра роботу.

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у момент виступу Сольського у ВР повідомив, що комітет з аграрної політики не підтримав його відставки, а запропонував визначитися з цим питанням у залі.