Економіка

15:36 30.08.2022

ЄС шукає рішення для надання Україні 8 млрд євро макроекономічної допомоги - ЄК

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ЄС шукає рішення для надання Україні 8 млрд євро макроекономічної допомоги - ЄК

ЄС уже виділив мільярд євро із обіцяних у травні 2022 року 9 млрд макроекономічної допомоги Україні, і Єврокомісія (ЄК) займається вирішенням питання про виплату решти, повідомила офіційний представник ЄК Верле Нейтс.

"Що стосується решти, відповідно до мандата Європейської ради тривають технічні дискусії з державами-членами. Є спільне відчуття термінової необхідності знайти хорошу концепцію для решти суми цієї допомоги ", - сказала прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

"Коли комісія схвалить відповідні пропозиції, їх мають розглянути та затвердити Європейський парламент та Рада ЄС", - пояснила представник ЄК.

Їй було поставлено питання, чи не тому Єврокомісія не дає більше подробиць про цю допомогу, що від держав-членів, як і раніше, очікують додаткових гарантій на виділені кредити. Вона відмовилася відповідати на це запитання, повторивши: "Тривають технічні дискусії, і ми напружено працюємо для пошуку рішення".

У повідомленні ЄК від 18 травня 2022 року було оголошено про винятковий пакет макрофінансової допомоги Україні 9 млрд євро. Ця пропозиція була схвалена Європейською радою 23-24 червня 2022 року.

На початку серпня Європейська комісія двома траншами по 500 млн євро виплатила Києву перший мільярд.

"Ця виплата мільярд євро є першою частиною нашого пакета макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро, щоб допомогти Україні задовольнити її надзвичайні фінансові потреби", – заявив 1 серпня виконавчий заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Водночас ми тісно співпрацюємо з державами-членами ЄС та нашими міжнародними партнерами над подальшими кроками із відновлення України у довгостроковій перспективі", - додав заступник голови ЄК.

Теги: #єс #фіндопомога

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