Економіка

16:36 29.08.2022

Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

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Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

Росія та її компанії працюють на те, щоб енергетична криза в Європі переросла в катастрофу, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в понеділок через відеозв'язок на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії.

"Вони хочуть, щоб європейці злякалися, зробили хибні висновки, поступилися цінностями на користь зниження цін. Росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою та бідністю, щоб ослабити Європу саме тоді, тоді потрібна сила для захисту від терору в широкомасштабній війні, яку Росія веде вже більше ніж пів року", - сказав він.

Зеленський зазначив, що "загроза енергетичної бідності стає реальною для десятків мільйонів людей у Європі, які нещодавно могли собі дозволити нормальне енергоспоживання".

"Саме на це працює російська держава, її посадовці та компанії, такі як "Газпром". На створення криз і для того, щоб криза перейшла в катастрофу", - сказав він.

Зеленський нагадав, що "просто зараз Росія спалює біля кордонів Фінляндії газ вартістю 10 млн євро щодня. Росія не може зупинити видобуток газу й не хоче відправляти його європейцям. Тому що зацікавлена в кризі. Просто спалює газ, як вони спалюють наших людей. 10 млн євро щодня – це сотні мільйонів додаткових податків європейського середнього класу".

"Держава-терорист намагається, щоб на ринку було якнайменше газу за якомога вищою ціною. Це частина російської гібридної агресії і проти нас, і проти всієї Європи", - заявив він.

Теги: #рф #газ #зеленский

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