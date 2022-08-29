Економіка

16:25 29.08.2022

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання для 85 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

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"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання для 85 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

Фахівці операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 22 до 28 серпня повернули електроенергію до будинків 85 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях у 160 населених пунктах, повідомляється у пресрелізі компанії у понеділок.

"Фахівці ОСР "ДТЕК Мережі" роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати роботу енергетичної інфраструктури. Щойно Збройні Сили дають дозвіл, наші фахівці оперативно відновлюють роботу ліній та підстанцій, пошкоджених через бойові дії", - йдеться у документі.

Зокрема, за минулий тиждень електромонтери "ДТЕК" відновили роботу електромереж, пошкоджених внаслідок бойових дій для майже 64 тис. сімей у 108 населених пунктах Бахмутського, Краматорського та Покровського районів Донецької області.

"Щодня майже на всій території області (Донецької – Інтерфакс-Україна) через ракетні, авіа та артилерійські обстріли руйнується інфраструктура електромереж та будинки мешканців. Для більшості цих сімей електропостачання доводилося відновлювати неодноразово через постійні руйнування електромереж", - зазначили в енергохолдингу.

Також, за інформацією "ДТЕК Мережі", повітряних атак російських агресорів дедалі більше зазнає Дніпропетровщина. Щодня ушкоджуються електромережі у Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах області. Незважаючи на це, за тиждень енергетики відновили електропостачання 21 тисячі сімей у 52 населених пунктах області, уточнили у компанії.

На сьогодні без світла залишається 91 населений пункт у Донецькій області та майже 8 населених пунктів у Дніпропетровській.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств та 150 тис. підприємств.

До холдингу входять "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні ЕС", "ДТЕК Дніпровські ЕС", "ДТЕК Донецькі ЕС", "ДТЕК Одеські ЕС", "ДТЕК високовольтні ЕС" та "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля".

Теги: #електроенергія #дтек

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