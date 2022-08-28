Економіка

07:36 28.08.2022

Fitch підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до "СС" слідом за суверенним

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Fitch підвищило рейтинг АТ "Укрзалізниця" до "СС" слідом за суверенним

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) АТ "Укрзалізниця" (УЗ) в іноземній валюті з "C" до "CC".

"Рейтингові дії послідували за підвищенням Fitch суверенних рейтингів України 17 серпня 2022 року до "CC". Ця рейтингова дія прямо впливає на РДЕ УЗ, оскільки вона вважається пов'язаною з державою компанією", - зазначає агентство.

Воно вказує на те, що стратегічне значення компанії для держави зросло після початку російсько-української війни у лютому 2022 року. Стимул уряду підтримувати УЗ залишається високим, держава надає безповоротні грошові субсидії (10 млрд грн) для підтримки основної операційної діяльності компанії. Проте фінансові ресурси та грошові потоки EP більші, ніж до війни, залежать від фінансових показників української держави, вважає також агентство.

Рейтингова дія не вплинула на самостійну кредитоспроможність УЗ лише на рівні "ССС".

Рейтинги єврооблігацій УЗ відповідають довгостроковому РДЕ в іноземній валюті. Fitch уточнює, що єврооблігації становили 75% боргу ЄС на кінець 2021 року.

 

 

Теги: #fitch #рейтинг #укрзалізниця

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