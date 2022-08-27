Перший міжнародний обмін інформацією про фінрахунки заплановано на вересень-2024

Держподаткова служба 19 серпня цього року як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Багатостороння угода CRS), повідомив Мінфін на своєму сайті.

"Перший обмін інформацією заплановано на вересень 2024 року за 2023 календарний рік. Домовленість про перенесення дати першого обміну досягнута за результатами консультацій з експертами Глобального форуму ОЕСР", - наголошується в релізі відомства.

Мінфін нагадує, що приєднання України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки сприятиме створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера у міжнародних інформаційних податкових відносинах.

"Крім того, систематизований аналіз інформації, що отримується Держподатковою службою від іноземних компетентних органів, є важливим інструментом контролю за своєчасністю та повнотою декларування активів та доходів, що підлягають оподаткуванню, виявленням незадекларованих активів і доходів, а також для боротьби з ухиленням резидентів України від сплати податків", – зазначило відомство.

Водночас Мінфін зазначив, що приєднання до багатосторонньої угоди CRS є необхідною, проте недостатньою умовою для запровадження автоматичного обміну інформацією. Такий обмін стане можливим виключно після ухвалення Україною законодавства, необхідного для імплементації Загального стандарту звітності CRS, проходження перевірок Глобального форуму ОЕСР щодо дотримання вимог відповідних стандартів, забезпечення технічної спроможності Держподаткової служби здійснювати такий обмін інформацією та виконання інших умов, визначених Розділом 7 Багатосторонньої угоди CRS.

З метою повного та своєчасного виконання необхідних кроків, Міністерство фінансів здійснює координацію та забезпечує реалізацію всіх підготовчих етапів, зазначається у повідомленні.

Зокрема, Мінфін розробив законопроєкт із правками до Податкового кодексу України та інших законів про імплементацію міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, який буде направлений до Кабміну для подальшої подання до Верховної Ради.