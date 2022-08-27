Економіка

15:24 27.08.2022

Кабмін перерозподілив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів

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Кабмін перерозподілив 753 млн грн на придбання шкільних автобусів

Кабінет Міністрів перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У контексті підготовки до нового навчального року уряд перерозподілив субвенцію регіонам у розмірі 753 млн грн на придбання шкільних автобусів. Через повномасштабне російське вторгнення багато навчальних закладів були зруйновані, а автобуси знищені або передані на потреби військових. Щоб забезпечити підвезення дітей до шкіл, ми також розширили перелік навчальних закладів, для яких можна закуповувати автобуси", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, це дасть змогу надати рівний доступ до якісної освіти дітям, які перебувають далеко від шкіл на деокупованих територіях або мають особливі освітні потреби.

У свою чергу, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав телеграм-каналі, що до повномасштабного вторгнення Росії шкільний автопарк налічував 7 027 автобусів, проте близько 500 одиниць унаслідок обстрілів були знищені або пошкоджені російським агресором, понад 1,6 тис. шкільних автобусів передано для евакуації мирних жителів із зон активних бойових дій.

За його словами, мінімальна потреба в автобусах на сьогодні становить 3 тис.

"Саме тому МОН ініціювало розширення переліку шкіл, для яких можна закупити шкільні автобуси за рахунок залишків коштів освітньої субвенції. До цього переліку увійшли школи, де навчаються понад 100 учнів, шкільні автобуси яких були знищені в результаті збройної агресії рф або передані на державні потреби; а також мають учнів, які потребують підвезення, оскільки школи, в яких вони навчалися раніше, зруйновані або пошкоджені", - заявив міністр.

 

https://t.me/SerhiyShkarlet/1235

Теги: #кабмін #шкільний_автобус

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