Економіка

14:43 27.08.2022

Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, щоб оперативно реагувати на виклики тепло-і водопостачання

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Кабмін виділив 1,4 млрд грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, щоб оперативно реагувати на виклики тепло-і водопостачання

Кабінет Міністрів виділив 1 млрд 409 млн грн на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, щоб оперативно реагувати на виклики і проблеми тепло- і водопостачання, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України. Головний ризик - це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури. Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дасть змогу оперативно реагувати на виклики і проблеми тепло- і водопостачання. Йдеться про обладнання з простим і швидким розгортанням і обслуговуванням", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Зазначається, що паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури та іншу підготовку до опалювального сезону.

Прем'єр повідомив, що стан готовності до опалювального сезону становить зараз 75%.

 

Теги: #тепло #кабмін #водопостачання #шмигаль

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