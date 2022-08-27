Побудовано дві нові ділянки залізниці на кордоні з Румунією - Камишин

Україна відкрила дві нові ділянки залізниці на кордоні з Румунією, повідомив глава правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин.

"Рахів - Берлебаш - держкордон і Тересва - держкордон. Це 19,3 км і 1,1 км нового шляху, які були побудовані нашими колійцями за рекордні дві місяці. Ці дві ділянки в майбутньому стануть третім і четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дасть змогу відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів на день. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік", - написав Камишин у телеграм-каналі в суботу.

Крім того, за його словами, ці дві ділянки відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами як з боку Ужгорода, так і з боку Івано-Франківська та Чернівців.

"Але це стане можливим одразу після того, як наші румунські колеги відремонтують свою частину ділянки. До цього часу по цій ділянці ходитиме приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове на кордоні з Румунією", - зазначив Камишин.