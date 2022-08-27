Пов'язаний із Жеваго Київський судбудремзавод у 2021 році скоротив збиток у 46 разів, має намір оновити органи управління та ліквідувати дочірні підприємства

ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" (КССЗ) за підсумками роботи у 2021 році скоротив чистий збиток у 46 разів, до 2,047 млн грн із 94,073 млн грн.

Згідно з інформацією, до позачергових загальних зборів акціонерів, призначених на 30 вересня поточного року, непогашений збиток на 31 грудня 2021 року становив 228,5 млн грн.

Збори пройдуть дистанційно. Датою початку голосування акціонерів на порядку денному є 22 вересня, датою закінчення голосування - до 30 вересня 2022р.

Акціонери розглянуть низку питань за підсумками роботи у 2021 році, зокрема – звіт правління за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2021 роки, звіт наглядової ради за цей період, звіт і висновки ревізійної комісії, висновки зовнішнього аудиту. З усіх цих питань пропонується визнати діяльність задовільною та планується затвердити річні звіти за 2019, 2020 та 2021 роки.

Крім того, акціонери мають намір розглянути розподіл прибутку та збитків за 2019, 2020 та 2021рр.

Проєкт рішення, який має агентство "Інтерфакс-Україна", планує прибуток товариства у розмірі 4,564 млн грн за 2019 рік розподілити на покриття збитків минулих періодів. Збитки товариства на суму 94,073 млн грн за 2020 рік та у розмірі 2,047 млн грн за 2021 рік здійснити за рахунок прибутків наступних періодів.

Збори також мають намір внести зміни та доповнення до статуту шляхом викладення їх у новій редакції.

Акціонери також розглянуть кадрові питання. Так, збори мають намір ухвалити рішення про припинення повноважень членів наглядової ради та ревкомісії, обравши нові їхні склади. Правління також планується відправити у відставку, ліквідувавши правління як орган управління та обравши директора товариства.

Крім того, акціонери розглянуть питання щодо ліквідації дочірніх підприємств – ДП "Дизель", ДП "Судноверф" та ДП "Судномех".

Як повідомлялося, КССЗ у 2020 році отримав чистий збиток у розмірі 94,073 млн грн проти чистого прибутку у 2019 році у розмірі 4,564 млн грн.

У березні 2021 року відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрив виконавче провадження щодо звернення стягнення на майно КССЗ, що є майновим поручителем за зобов'язаннями банку "Фінанси та Кредит" (Київ) перед Національним банком (НБУ) на загальну суму 2 млрд грн.

НБУ тоді зазначав, що цей завод, як і раніше сам банк "Фінанси та Кредит" ("ФіК"), пов'язаний із бізнесменом Костянтином Жеваго.

КССЗ виробляє судна різних типів, складні металоконструкції, обладнання для гірничо-збагачувальної промисловості, ремонт дизельних двигунів.

Господарський суд Києва своєю ухвалою від 21 серпня 2017р. порушив провадження у справі про банкрутство ПАТ "КССЗ".

За даними НДУ на четвертий квартал 2021 року, у власності Mulready Ventures Limited (Велика Британія) знаходиться 24% акцій ПАТ, ТОВ "ДІ.ЕР.АЙ.", ТОВ "Гармоніка", ТОВ "Укртехвуглець" (усі три – Україна) – по 9,8%, Американо-українське СП з іноінвестиціями у вигляді ТОВ "Фінанси та кредит лізинг" – 9%, у фізосіб Сергія Коваленка та Анатолія Рекуна – по 6,0972%.

Статутний капітал ПАТ – 62,5 млн грн.