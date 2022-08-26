Економіка

20:33 26.08.2022

Французька TotalEnergies продала 49% "Тернафтогазу" російській "Новатек" у рамках виконання антиросійських санкцій

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Французька TotalEnergies продала 49% "Тернафтогазу" російській "Новатек" у рамках виконання антиросійських санкцій

Французька TotalEnergies продала російській "Новатек" 49%-ву частку у спільному підприємстві "Тернафтогаз", яке експлуатує Термокарстове газове родовище, повідомляється в пресрелізі компанії, опублікованому на її сайті у п'ятницю.

"26 серпня 2022 року TotalEnergies та "Новатек" підписали остаточний договір купівлі-продажу 49%-ї частки TotalEnergies у "Тернафтогазі". Закриття очікується у вересні 2022 року за дотримання звичайних умов", - йдеться в документі.

Таким чином, "Новатек" сконцентрував у власності 100% частку "Тернафтогазу".

Як поінформували в TotalEnergies, умови продажу пакету дозволять компанії відшкодувати інвестиції, що поки не окупилися, вкладені в це родовище.

2021 року "Тернафтогаз" збільшив видобуток газу на родовищі на 5% - до 2,62 млрд куб. м та наростив виробництво рідких вуглеводнів на 27% - до 754 тис. тонн.

"TotalEnergies підтвердила своє найрішучіше засудження військової агресії Росії проти України і заявила, що забезпечить суворе дотримання чинних та майбутніх європейських санкцій, незалежно від того, якими будуть наслідки для управління її активами в Росії", - заявили в компанії.

3 серпня 2022 року TotalEnergies також завершила операцію з продажу решти 20% акцій Харьягінського нафтового проєкту російської "Зарубіжнафти". Компанія оголосила про поступове припинення своєї діяльності у Росії.

 

 

 

Теги: #рф #санкції #франція #компанія

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