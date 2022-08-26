Економіка

20:07 26.08.2022

Польща та Словаччина завершили будівництво інтерконектора між країнами

2 хв читати
Польща та Словаччина завершили будівництво інтерконектора між країнами

Польща та Словаччина завершили будівництво газопроводу-перемички між країнами завдовжки 164 км, що дозволить транспортувати 5,7 млрд куб. м на рік у Польщу та 4,7 млрд куб. м у Словаччину.

Згідно з повідомленнями операторів Gaz-System та Eustream, запланована дата початку комерційної експлуатації інтерконектора – жовтень 2022 року.

Польща отримає інфраструктурний доступ до джерел газу, розташованих у Південній Європі, Північній Африці та на Кавказі. Словаччина отримає доступ до газу з Baltic Pipe (норвезький шельф), LNG-терміналу у Свиноуйсьце та LNG-терміналу у Клайпеді.

"Введення в експлуатацію газопроводу означає завершення масштабного проєкту в Польщі під назвою "Газовий коридор Північ — Південь", - зазначили в Gaz-System.

У свою чергу "Оператор ГТС України" повідомив, що із введенням в експлуатацію інтерконектора українським трейдерам відкрився розширений доступ до LNG-терміналів у Польщі та Балтії. Після запуску газопроводу Україна зможе імпортувати із Польщі через Словаччину майже 13 млн куб. м газу на добу.

"Завдяки десятирічній стратегічній роботі – будівництву LNG-терміналів, інтерконекторів, проєкту Baltic Pipe – Польща стає "газовим хабом" Північно-Східної Європи. Ми бачимо диверсифікацію джерел і маршрутів. Це суттєвий внесок у енергобезпеку регіону. Зі свого боку, для подальшого зміцнення Україна може запропонувати нашим партнерам доступ до підземних сховищ газу, транзит газу на короткі відстані між країнами Північно-Східної та Південно-Східної Європи, інтеграцію декарбонізованих газів для потреб промисловості", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

 

 

 

 

Теги: #польща #словаччина #інтерконектор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:41 26.08.2022
Українська митниця попереджає про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею

Українська митниця попереджає про зміни в організації руху транспорту на кордоні з Польщею

17:26 23.08.2022
Словаччина передасть Україні 30 БМП – Чапутова

Словаччина передасть Україні 30 БМП – Чапутова

14:35 23.08.2022
ФРН поставить Словаччині танки "Леопард" замість Т-72, які Братислава передасть Україні - ЗМІ

ФРН поставить Словаччині танки "Леопард" замість Т-72, які Братислава передасть Україні - ЗМІ

19:28 22.08.2022
У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

13:16 22.08.2022
Україна може почати приймати польські електронні документи

Україна може почати приймати польські електронні документи

10:26 16.08.2022
Мінінфраструктури відкриває автобусну ділянку прикордонного пункту "Краківець-Корчова"

Мінінфраструктури відкриває автобусну ділянку прикордонного пункту "Краківець-Корчова"

16:34 15.08.2022
Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил: Ми обов'язково відзначимо спільну перемогу в боротьбі за свободу та спільне європейське майбутнє

Зеленський привітав Польщу з Днем Збройних сил: Ми обов'язково відзначимо спільну перемогу в боротьбі за свободу та спільне європейське майбутнє

07:05 15.08.2022
Дуда у Варшаві вшанував пам'ять воїнів УНР, які разом із польськими військовими боролися проти більшовиків

Дуда у Варшаві вшанував пам'ять воїнів УНР, які разом із польськими військовими боролися проти більшовиків

09:29 13.08.2022
У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

20:15 12.08.2022
У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

У річку Одер потрапила велика кількість хімічних відходів - прем'єр Польщі обіцяє покарати винних

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" відновило роботу двох пошкоджених магістральних електроліній зв'язку із ЗАЕС

Шмигаль: Україна отримає "митний безвіз" уже цього року

Кулеба закликав французьку компанію TotalEnergies припинити співпрацю з РФ

Персонал ЗАЕС продовжує роботи з підключення енергоблоків №5 і №6 до електромережі – ДІЯРУ

Колишнє керівництво ДП "Антонов" завдало збитків компанії на мільярд грн - підсумки аудиту

ОСТАННЄ

Французька TotalEnergies продала 49% "Тернафтогазу" російській "Новатек" у рамках виконання антиросійських санкцій

Трастовий фонд відновлення може запрацювати вже в середині 2023 року

Курс грн/$ збалансований, стрімкої девальвації гривні восени не очікується - банкіри

ФАО надасть до 30 тис. тонн насіння пшениці озимої фермерам постраждалих від війни областей України

Продаж підприємствами будматеріалів становить у кращому разі 17-30% від довоєнних обсягів – президент ВСВБ

Рада планує на найближчому засіданні ухвалити законопроєкт про боротьбу з відмиванням грошей відповідно до стандартів FATF – Стефанчук

"Укренерго" відновило роботу двох пошкоджених магістральних електроліній зв'язку із ЗАЕС

Прокуратура передала АРМА російську частину активів агропідприємства на 4,6 млрд грн

Шмигаль: Україна отримає "митний безвіз" уже цього року

СБ закликав Україну дотримуватися процедур корпоративного управління при призначенні голови ОГТС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА