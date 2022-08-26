Польща та Словаччина завершили будівництво інтерконектора між країнами

Польща та Словаччина завершили будівництво газопроводу-перемички між країнами завдовжки 164 км, що дозволить транспортувати 5,7 млрд куб. м на рік у Польщу та 4,7 млрд куб. м у Словаччину.

Згідно з повідомленнями операторів Gaz-System та Eustream, запланована дата початку комерційної експлуатації інтерконектора – жовтень 2022 року.

Польща отримає інфраструктурний доступ до джерел газу, розташованих у Південній Європі, Північній Африці та на Кавказі. Словаччина отримає доступ до газу з Baltic Pipe (норвезький шельф), LNG-терміналу у Свиноуйсьце та LNG-терміналу у Клайпеді.

"Введення в експлуатацію газопроводу означає завершення масштабного проєкту в Польщі під назвою "Газовий коридор Північ — Південь", - зазначили в Gaz-System.

У свою чергу "Оператор ГТС України" повідомив, що із введенням в експлуатацію інтерконектора українським трейдерам відкрився розширений доступ до LNG-терміналів у Польщі та Балтії. Після запуску газопроводу Україна зможе імпортувати із Польщі через Словаччину майже 13 млн куб. м газу на добу.

"Завдяки десятирічній стратегічній роботі – будівництву LNG-терміналів, інтерконекторів, проєкту Baltic Pipe – Польща стає "газовим хабом" Північно-Східної Європи. Ми бачимо диверсифікацію джерел і маршрутів. Це суттєвий внесок у енергобезпеку регіону. Зі свого боку, для подальшого зміцнення Україна може запропонувати нашим партнерам доступ до підземних сховищ газу, транзит газу на короткі відстані між країнами Північно-Східної та Південно-Східної Європи, інтеграцію декарбонізованих газів для потреб промисловості", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.