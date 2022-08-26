Економіка

18:50 26.08.2022

Курс грн/$ збалансований, стрімкої девальвації гривні восени не очікується - банкіри

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Курс грн/$ збалансований, стрімкої девальвації гривні восени не очікується - банкіри

Курс на готівковому валютному ринку загалом збалансований, стрімка девальвація восени не очікується, зауважили опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Подолати психологічну позначку 41 грн/$ продавці валюти, попри неодноразові спроби, так і не змогли. Схоже, ринок поки що не готовий до таких значень. Нині курс долара в готівковому сегменті коливається у вузькому коридорі 40,7-41,0 грн /$, час від часу відходячи від верхньої межі, а потім повертаючись до неї. Це означає, що попит та пропозиція загалом збалансовані", - зазначила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько.

За її словами, наприкінці минулого тижня курс долара на готівковому ринку почав відчутно зростати і на початку поточного тижня наблизився до позначки 41 грн/$ насамперед через психологічні чинники, зокрема через численні прогнози щодо посилення обстрілів України з боку Росії, зростання градуса напруженості у суспільстві.

"На міжбанку минулого тижня пропозиція інвалюти переважала над попитом, і НБУ врешті-решт завершив тиждень із позитивним сальдо валютних інтервенцій, придбавши до резервів $75 млн. Хоча, враховуючи активність учасників ринку, це стало можливим, найімовірніше, завдяки продажу фіндопомоги від наших західних партнерів, а не через суттєве пожвавлення експорту. У будь-якому разі сам факт позитивного сальдо інтервенцій та зменшення їх обсягу є дуже добрим сигналом для ринку", - додала експерт.

Золотько очікує, що найближчим часом курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,5-41,5 грн/$, а найближчою прогнозованою подією, яка може вплинути на ситуацію на валютному ринку, має стати засідання монетарного комітету НБУ.

"Якщо регулятор ухвалить рішення про підвищення облікової ставки, гривня може отримати невелику підтримку та помірковано зміцнитися. Хоча поки що рано робити прогнози щодо майбутнього рішення Національного банку, адже загальна ситуація дуже динамічно змінюється", - резюмувала вона.

Казначей банку "Кредит Дніпро" Юрій Гриненко зазначає, що через підвищення офіційного безготівкового курсу на 25% і додаткових дій НБУ щодо заспокоєння готівкового ринку наразі готівковий курс відрізняється від безготівкового приблизно на 10%. Але це є досить прийнятним та справедливим, враховуючи витрати на ввезення готівки в Україну, пояснює експерт.

"Літні місяці завжди супроводжуються помірним попитом на готівку і восени слід очікувати, що відрив готівкового ринку від безготівкового ймовірно змінюватиметься", - зазначив банкір.

Його думку поділяє директор департаменту казначейських операцій Акордбанку Юрій Єфремов, який також вважає, що курс долара до гривні на готівковому ринку повністю відповідає поточній ситуації в країні.

"Ми не очікуємо зростання курсу долара восени. Нацбанк має достатній інструментарій для впливу на готівковий ринок, щоб не допустити різких коливань. Окрім того, ми бачимо, що найпотужніші країни світу та міжнародні фінансові організації – друзі України також фінансово підтримують Україну", – зазначив він.

Для стрімкої девальвації, як наголосив Єфремов, економічних ознак поки що немає.

Теги: #валюта #гривня

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